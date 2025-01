Lula critica governadores que reclamaram de programa de alívio da dívida dos estados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de "ingratos" os governadores que criticaram o projeto de renegociação das dívidas dos estados. Chefes de executivos estaduais, sobretudo de oposição, se frustraram com vetos de Lula ao projeto, e isso pode dificultar a adesão de parte dos entes mais endividados, como mostrou a Folha de S.Paulo.

"Os governadores que devem mais, os cinco maiores, são ingratos, porque deviam estar agradecendo ao governo federal e ao Congresso. Alguns fizeram crítica, porque não querem pagar. E a partir de agora vão pagar", disse.

"A gente vai se preocupar com os outros estados que não devem. Os pobres pagam suas dívidas, os ricos não pagam. O acordo é uma coisa excepcional na dívida do pais", completou.

Mais cedo, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) usou sua conta no X, antigo Twitter, para rebater críticas feitas pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão entre os que avaliam não aderir ao chamado Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), pois consideram que as regras sancionadas por Lula são prejudiciais no curto prazo. São Paulo, detentor da maior dívida com a União, paga suas prestações em dia, sem descontos ou alívios temporários, e se beneficiaria da redução dos encargos futuros da dívida.