Leite critica vetos de Lula à renegociação da dívida dos estados

O governador Eduardo Leite (PSDB) se manifestou nesta terça-feira (14) pelas redes sociais sobre o projeto de lei da renegociação da dívida dos estados, sancionado com vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Leite afirmou que os vetos vão gerar uma perda de aproximadamente R$ 5 bilhões dos valores que deveriam ficar nos cofres gaúchos. “Com os vetos, para aderir ao Propag o Rio Grande do Sul fica obrigado a repassar valores para um fundo, criado para compensar os Estados em melhor situação fiscal. Na prática, voltaríamos a repassar valores à União, contrariando a suspensão da dívida pelo período de três anos, cujos valores estão sendo destinados ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para reconstrução”, ressaltou. O Palácio Piratini já está em diálogo com a bancada federal gaúcha com o intuito de derrubar no Congresso os vetos do presidente Lula.