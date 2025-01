Gol e Azul anunciam novos voos ligando o RS a outros destinos

A Azul vai ligar a capital gaúcha com o seu principal hub no Nordeste, o aeroporto de Recife (PE). As viagens começam no dia 7 de abril, com dois voos diários entre as cidades, operados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 passageiros.

As passagens já estão disponíveis para compra no site da Azul, no aplicativo, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.

A Gol vai começar a operar, a partir do dia 5 de maio, o trajeto Porto Alegre-Buenos Aires entre o Salgado Filho e o aeroporto Aeroparque (AEP). Serão três frequências semanais. Os novos voos atendem à crescente demanda de viajantes a negócios entre os países e reforçam a internacionalização da Gol, que já expandiu para quatro novos destinos em 2024 e mais um em 2025.

Além disso, a Gol lançou a rota exclusiva ligando Caxias do Sul, na Serra, ao Aeroporto RioGaleão (GIG), no Rio de Janeiro, que terá início no dia 6 de maio, com duas frequências semanais em voos sem escalas.

Os voos para as novas rotas no Rio Grande do Sul serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da Gol, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.



Os bilhetes estão disponíveis no site e aplicativo da Gol, nas lojas da companhia aérea nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.