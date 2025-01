Economia brasileira cresce acima das projeções do mercado, para todos, afirma Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 13, que a economia brasileira "cresce acima das previsões do mercado, e cresce para todos". Ele deu a declaração em discurso proferido por videoconferência no evento de aniversário da Caixa Econômica Federal.

Lula também disse que a geração de emprego está batendo recorde e que a renda das famílias está crescendo.

Segundo ele, o Brasil tem no momento as menores taxas de pobreza e extrema pobreza da história.

Lula proferiu o discurso a partir de seu gabinete, no Palácio do Planalto. Ele segue usando chapéu em suas aparições públicas. Lula adotou o acessório para esconder os vestígios das cirurgias que fez para tratar um sangramento intracraniano no fim do ano passado.