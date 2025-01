Dólar deve continuar instável em 2025

O comportamento do dólar nos primeiros meses do ano que se inicia deve seguir a linha registrada no final de 2024. De acordo com o professor de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), André Cunha, a moeda estadunidense continuará oscilando entre ganhos e perdas ao longo do ano, ainda que permaneça em um patamar alto, ao redor de R$ 6,00.

O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, conforme destaca Cunha, já puxou para cima a cotação do dólar. “Qualquer alteração na política monetária dos EUA e as mudanças na percepção de risco dos investidores afetam demais as outras moedas”, explica. Neste contexto, segundo o professor da Ufrgs, o mercado internacional deverá observar quais promessas feitas por Trump em sua campanha serão de fato adotadas nos próximos quatro anos, o que impactará no mercado.

A desvalorização do real frente à moeda estadunidense também pode ser explicada pela conjuntura econômica interna do Brasil. “O fenômeno de fortalecimento do dólar se exacerba em função dos aspectos domésticos associados às incertezas fiscais e ao pacote de corte de gastos públicos do governo federal”, comenta Cunha.

O professor acredita que, devido à aceleração da inflação, serão necessários novos cortes em 2025, cenário que pode contribuir para a elevação do preço do dólar.

No momento do pronunciamento do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre as primeiras medidas do pacote fiscal, em 27 de novembro do ano passado, o dólar estava valendo R$ 5,82. De acordo com dados do Banco Central, nos dois dias seguintes, a moeda alcançou R$ 5,98 e R$ 6,05.