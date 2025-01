CSG investe em laboratório e instala painéis informativos

De Caxias do Sul

A CSG (Concessionária da Serra Gaúcha) colocou em operação um laboratório de controle tecnológico, em Caxias do Sul, que tem a responsabilidade de avaliar todos os materiais que serão utilizados nos trabalhos de restauração e conservação das estradas. A nova estrutura também servirá de suporte para a implantação de grandes obras que serão encampadas pela empresa ao longo de todo o período de concessão.

O engenheiro Ademilson Silva Moura, coordenador de controle tecnológico, explica que os testes são realizados de forma preventiva para garantir a qualidade e durabilidade das obras realizadas pela concessionária. "O laboratório está passando por um processo de certificação de qualidade baseado no ISO IEC 17025 para seguirmos trabalhando e aprimorando os processos. Os detalhes fazem a diferença no final de um projeto", destacou.



A estrutura tem três áreas de operação. O laboratório de concreto verifica as características mecânicas do material moldado nas obras de arte especiais, utilizados em pontes e viadutos, dispositivos de drenagem e nas barreiras "New Jersey". Na área de análise de solos são verificadas as características físicas e mecânicas da sua composição. O serviço permite também identificar os tipos de solos com maior susceptibilidade à erosão e, na fase de aterramento, ajuda a prevenir que no local se formem buracos ou crateras. A área de asfalto e ligantes asfálticos realiza ensaios detalhados para avaliar propriedades físicas, químicas e mecânicas da mistura que será utilizada para realização do revestimento asfáltico das rodovias.



Um dos diferenciais do laboratório é a unidade móvel, que vai diretamente até as obras para coletar materiais como concreto e asfalto. O procedimento garante agilidade no processo, permitindo que, em alguns casos, os resultados sejam obtidos de forma instantânea. "Como alguns dos insumos são fornecidos por outras empresas, os testes realizados pela unidade móvel asseguram que os materiais que chegam nos canteiros de obras atendam aos padrões de qualidade exigidos nos projetos. Também é fundamental na capacitação dos profissionais com base nas normas técnicas para cada tipo de ensaio realizado e, assim, garantir rodovias mais seguras e em excelentes condições", ressalta.



A concessionária também investe na instalação de painéis informativos nas rodovias sob a sua administração entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha. O objetivo é informar distâncias, situações climáticas, tráfego, pedágio eletrônico free flow e educar para o trânsito. As seis estruturas serão implantadas ao longo da semana, com a conclusão programada para sábado, na BR-470 (km 230), na ERS-122 (km 37, 54, 93 e 125) e na ERS-240 (km 3). O investimento da companhia será de R$ 1,3 milhão. Pode haver alterações no cronograma em razão das condições climáticas.