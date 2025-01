Investimento do governo do RS em 2024 totalizou R$ 2,5 bilhões

O governo do Estado realizou investimentos de R$ 2,5 bilhões em diversas áreas ao longo de 2024. Vários projetos terão continuidade em 2025, com outros R$ 2,7 bilhões já anunciados. Assim, a cifra em execução totaliza R$ 5,2 bilhões. Confira os investimentos por área.

Segurança Pública: R$ 1,9 bilhão (R$ 1,4 bilhão anunciados)

Foram empenhados R$ 249,5 milhões em 2024 nos projetos estratégicos da Segurança Pública, ainda como parte do Programa Avançar na Segurança e também para a modernização tecnológica das forças de segurança. Já no sistema penal e socioeducativo, foram outros R$ 280,05 milhões em empenhos, que incluem a construção da cadeia pública de Passo Fundo e a Penitenciária de São Borja, assim como a ampliação e modernização de estabelecimentos prisionais. No final do ano, o governo anunciou ainda, entre 2025 e 2026, aportes que chegarão a R$ 1,4 bilhão entre as duas áreas, com recursos provenientes do Funrigs.





Logística, Transportes e Rodovias: R$ 1,6 bilhão (R$ 1,3 bilhão anunciados)

Foram empenhados R$ 362,4 milhões na recuperação de trechos de rodovias estaduais durante a calamidade, modernização de aeroportos, acessos municipais, duplicações e obras estratégicas em rodovias como a ERS-118 e ligações regionais. Outros R$ 8,1 milhões foram empenhados nos projetos urbanos previstos no programa Pavimenta II. Há ainda o anúncio da liberação de R$ 1,3 bilhão em recursos do Funrigs para duplicações, reconstruções e elevações de 16 pontes em trechos previstos para o Bloco 2 de concessões, que deve ser levado adiante em 2025.

Desenvolvimento Social e Assistência: R$ 321,5 milhões

Foram mais de R$ 251 milhões distribuídos a famílias em vulnerabilidade pelo programa Volta por Cima. O Estado ainda investiu outros R$ 70,5 milhões em sete programas considerados estratégicos, como o "do campo ao prato", "mãe gaúcha" e "partiu futuro".



Obras: R$ 264,1 milhões

Foram disponibilizados R$ 264,1 milhões em horas-máquina para limpezas de vias, desassoreamentos e reconstrução de cabeceiras de pontes.



Saúde: R$ 253,2 milhões

O governo empenhou R$ 253,2 milhões em 2024 especialmente no repasse a hospitais, ainda como parte do Programa Avançar e a modernização da gestão e assistência em saúde.



Educação: R$ 245,5 milhões

Foram concluídas 170 obras em 161 escolas, com valor total de R$ 62,1 milhões. Ao todo, o Estado empenhou R$ 245,5 milhões que incluem, além das obras, o avanço em programas de educação de tempo integral em 90 escolas, o Todo Jovem na Escola e o Alfabetiza Tchê.

Casas temporárias foram entregues pelo governo do Estado em Rio Pardo em outubro Jürgen Mayrhofer/Secom/JC



Habitação: R$ 231,8 milhões

O Estado empenhou R$ 231,8 milhões na área da Habitação com o avanço da regularização e de programas como "nenhuma casa sem água" e "a casa é sua". Entre os recursos investidos no ano, ainda estão R$ 66,7 milhões para que a empresa Vista Construção Modular produza 500 casas temporárias para famílias que perderam seus lares nas cheias de maio. Instalada em Ivoti, a empresa opera com uma linha de montagem, da qual a casa já sai pronta, com 27 metros quadrados em um dormitório, sala e cozinha.



Agricultura, Pecuária e Irrigação e Desenvolvimento Rural: R$ 161,6 milhões

O governo empenhou, em 2024, R$ 140,2 milhões em ações como o Irriga Mais, reforçando convênios para construção de açudes e poços. Houve ainda aquisição e cessão de máquinas e equipamentos agrícolas no campo. Na área de Desenvolvimento Rural, o Estado ainda investiu em ações de recuperação da fertilidade do solo entre o Litoral Norte e o Vale do Taquari e no reforço do programa troca-troca do milho e do sorgo.



Cultura: R$ 129,1 milhões

Na área da Cultura, o Estado empenhou R$ 129,1 milhões em ações de fomento à cultura e qualificação de espaços culturais, como o Teatro São Pedro e a Casa de Cultura Mario Quintana.



Inovação, Ciência e Tecnologia: R$ 41,5 milhões

O Estado empenhou R$ 41,5 milhões em programas como o Inova RS, o South Summit e a criação do Centro de Excelência em Agronegócio do RS.



Turismo: R$ 36,2 milhões

O programa Promoção do Destino Turístico do RS demandou R$ 36,2 milhões em empenhos na pasta do turismo.



Trabalho: R$ 32,8 milhões

Foram empenhados R$ 32,8 milhões em ações que vão desde a revitalização do Vida Centro Humanístico até o auxílio MEI RS Calamidade.



Planejamento e Governança, Casa Civil, Casa Militar e Comunicação: R$ 22,7 milhões

Foram empenhados R$ 17,3 milhões especialmente no novo complexo administrativo do Estado. O governo empenhou ainda R$ 3,5 milhões em obras de requalificação de prédios públicos. Entre os valores empenhados no ano, também está a implantação de um novo radar meteorológico do Estado, com aporte de R$ 636,3 mil. Outros R$ 1,3 milhão foram investidos no avanço da digitalização da comunicação do governo.



Justiça, Cidadania e Direitos Humanos: R$ 10,9 milhões

Foram investidos R$ 10,9 milhões no avanço dos Centros da Juventude no Estado.



Meio Ambiente: R$ 4,5 milhões

Foram empenhados R$ 4,5 milhões pelo Estado em projetos estratégicos do Meio Ambiente, como o sistema de outorga de uso da água, o plano de transição energética justa, o ProClima 2025 e a revitalização de bacias hidrográficas.



Esporte e Lazer: R$ 2,7 milhões

Foram empenhados R$ 2,7 milhões em projetos como o Bolsa Atleta e o CETE Sustentável.



Desenvolvimento Econômico: R$ 2,1 milhões

O Estado criou a agência Invest RS, com aportes de R$ 2,1 milhões, após a contratação de consultoria que fez todo o diagnóstico para a estruturação do programa de atração de investimentos.

Ficha técnica

Investimento: R$ 2,5 bilhões

Estágio: parte concluído e parte em execução

Instituição: Governo do Estado

Cidade: Diversas

Área: Diversas

Investimentos em 2023: R$ 1,3 bilhão