Invest RS lança site para atrair investimentos e promover o Estado

Com informações sobre serviços e oportunidades de negócio, a Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, colocou em operação o seu site institucional. No endereço www.investrs.org.br, é possível encontrar um conjunto de argumentos e informações sobre a competitividade gaúcha, além de notícias sobre o dia a dia da agência de desenvolvimento criada para atrair investimentos e promover comercialmente o Estado.

Trilíngue (com versões em português, inglês e espanhol), o site foi construído com cinco seções, cada uma delas com o propósito de aprofundar os eixos de atuação da Invest RS. “O site complementa nosso perfil no ecossistema digital, ao lado das redes sociais. Queremos que ele funcione como fonte de informação ágil e, também, como canal de relacionamento com todos os públicos com os quais a agência irá se relacionar”, afirma o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

Na seção “Sobre a Invest RS”, o usuário obtém informações sobre os objetivos e o funcionamento da agência, sobre o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável lançado pelo governo do Estado e dados ligados à transparência. Na seção “Como podemos ajudar”, é possível consultar o que a agência coloca à disposição de interessados, como Inteligência de Mercado, Serviços ao Investidor e Serviços ao Exportador.

A seção “Explore as oportunidades” apresenta as vantagens competitivas básicas de 12 setores que foram elencados como estratégicos para o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. Em “Por que investir no RS”, o site mostra os argumentos que transformam o Rio Grande do Sul em um dos principais destinos para os negócios no País, por conta de aspectos humanos e de infraestrutura. Além disso, a seção “Notícias” traz detalhes da primeira missão oficial realizada pela Invest RS à Ásia, em dezembro, logo após sua criação, entre outras ações e agendas já efetivadas.

Criada pela Lei 16.076/2023 como um Serviço Social Autônomo, a agência é uma entidade de direito privado que atua seguindo as regras e os padrões do mercado, da mesma forma que outras entidades similares no Brasil. As ações da Invest RS são orientadas pelo Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, priorizando os setores estratégicos para impulsionar o crescimento do Estado e a sua atuação está alinhada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e demais órgãos responsáveis pelas políticas públicas de desenvolvimento.