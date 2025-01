Levantamento da Fecomércio-RS indica destinos favoritos dos gaúchos no veraneio

A Pesquisa de Final de Ano da Fecomércio-RS analisa as intenções de viagem no verão 2024/25. O Litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina são os destinos mais indicados pelos gaúchos que vão viajar nas férias de verão. Entre os 385 ouvidos no levantamento, 45,5% afirmaram que irão viajar nesse verão. Entre os destinos, as praias gaúchas foram citadas por 38,3% dos entrevistados que viajarão, seguidas pelo litoral catarinense (37,7%), cidades do interior do RS (10,3%), outros estados (10,3%), Porto Alegre (5,1%) e o Exterior (0,6%). As entrevistas foram realizadas na principal cidade de cada macrorregião do Estado - Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas - no final de outubro.

Torres é a praia mais citada entre os entrevistados, indicada por 37,1% dos respondentes que têm pretensão de viajar no RS. Na sequência, estão Capão da Canoa (12,9%), Tramandaí (12,9%), Arroio do Sal (6,5%), Cassino (6,5%) e Cidreira (6,5%). “Esse é o momento do comércio e dos serviços no litoral gaúcho estarem preparados. Para além de estoque e planejamento para o elevado giro, garantir um bom atendimento é crucial não apenas para o ano corrente, mas também para a perenidade desses negócios ao longo dos anos.“ comenta o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, sobre a importância da recorrência dos destinos de férias.



Entre os que viajaram no verão anterior, 56,7% devem voltar para o mesmo destino neste. Sobre onde os viajantes devem se hospedar, 52,0% pretendem ficar em casa própria ou de parentes e amigos, 25,1% afirmam que terão sua estadia em hotel ou pousada, 20,6% ficarão em casa ou apartamento alugado e 2,3% indicaram outro local.



Sobre o período em que estarão fora de casa, 64,0% dos respondentes afirmaram que passarão uma temporada viajando, 24,0% um final de semana por mês, 10,3% pretendem viajar dois finais de semana por mês e 1,7% responderam que pretendem ficar distante de suas cidades a maior parte dos finais de semana. Daqueles que citaram uma temporada, 57,1% disseram que passariam até 10 dias fora de sua residência, 33,0% de 11 a 20 dias, 8,9% de 21 a 30 dias e 0,9% acima de 30 dias.



Sobre a pretensão de gastos nas férias, 42,3% disseram que devem desembolsar entre R$ 1 mil e R$ 3 mil, 34,9% pretendem gastar até R$ 1 mil e 22,9% mais de R$ 3 mil. Entre os entrevistados que haviam viajado no verão anterior e que souberam fazer a comparação dos gastos com as férias passadas, 28,0% das pessoas pretendem gastar mais ou muito mais do que no veraneio passado, enquanto 30,3% afirmaram que irão gastar menos ou muito menos. Entre os entrevistados, 41,7% devem gastar o mesmo que nas férias do ano passado.



Neste ano, a Fecomércio-RS também questionou se consequências das enchentes de 2024 afetaram a decisão dos entrevistados sobre viajar ou não. Entre os 54,5% que disseram que não pretendem viajar nesse verão, 7,1% reconheceram que a tragédia climática influenciou a decisão. Já entre os que irão viajar, 9,7% apontaram que o episódio impactou os planos para as férias.