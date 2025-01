CEEE Equatorial recebe licença ambiental para investimentos de R$ 31,7 milhões

A CEEE Equatorial obteve a licença ambiental de instalação para duas obras que vão ampliar e qualificar o fornecimento da energia que é levada a cidades do Centro-Sul e do Litoral Sul do Estado. Os empreendimentos, conforme nota da distribuidora, vão beneficiar mais de 116 mil moradores de seis municípios. As obras são a construção da linha de distribuição de alta tensão que irá alimentar a subestação de Cerro Grande do Sul e a ampliação da subestação Rio Grande 2, totalizando um investimento de R$ 31,7 milhões.

No caso da linha de distribuição, o investimento será de R$ 23,2 milhões para levar energia da subestação Camaquã 3 até à recém-concluída subestação de Cerro Grande do Sul. O processo para a obtenção da licença tinha sido iniciado em maio de 2023, no entanto, a complexidade da obra para a construção de mais de 30 quilômetros de rede de alta tensão (69 KV) em uma área de densa vegetação exigiu vários estudos técnicos.

“Foram apresentados todos os estudos de impacto da fauna, flora, e meio socioeconômico, além das diversas anuências solicitadas pelas concessionárias (rodovias e ferrovias) e prefeituras”, explica o engenheiro ambiental da área Executiva de Planejamento da Expansão e Meio Ambiente da CEEE Equatorial, Joel Juliano Kleinpaul.



Com isso, a nova subestação de Cerro Grande do Sul será integrada ao sistema elétrico, o que vai melhorar a qualidade da energia que é fornecida aos consumidores dos municípios de Cerro Grande do Sul, Camaquã, Sentinela do Sul, Sertão Santana e Barão do Triunfo, onde vivem mais de 90,6 mil pessoas. A previsão é de que o trabalho seja concluído dentro de 10 meses.



Licença ambiental



Outra novidade foi a liberação da licença ambiental para ampliação da Subestação Rio Grande 2, no Sul do Estado. A obra de R$ 8,5 milhões vai ampliar o fornecimento de energia para a região, beneficiando diretamente a população de São José do Norte.



Essa autorização foi emitida em tempo recorde. O pedido foi protocolado no dia 26 de novembro e a liberação aconteceu no dia 19 de dezembro. A ação envolveu o trabalho da equipe de Planejamento da Expansão e Meio Ambiente da CEEE Equatorial junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

A ampliação da subestação Rio Grande 2 permitirá a instalação de um novo transformador de 20 MVA e dois novos alimentadores de 23 kV, que vão levar energia para a cidade de São José do Norte por meio de novos circuitos subaquáticos na Lagoa dos Patos. “Essa obra vai promover a melhoria da qualidade e continuidade do atendimento dos consumidores da região de São José do Norte, beneficiando os mais de 26 mil habitantes da cidade”, afirma o executivo de Obras de Alta Tensão da CEEE Equatorial, Fabrício De Mari. O trabalho está previsto para ser concluído dentro de nove meses.