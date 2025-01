Contribuinte deve pagar IPTU de box de garagem separadamente; saiba como emitir as guias

disponíveis para pagamento desde a última quinta-feira (2) As guias digitais para pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU) de Porto Alegre já estão. No momento do pagamento da guia, o contribuinte porto-alegrense que possuir imóvel com box de garagem deve prestar atenção para não esquecer de colocar a matrícula correspondente. Caso o proprietário tenha mais de um box de garagem, cada um deles terá a sua matrícula própria e deverá ser informado.

Guias de pagamento diferenciadas

A superintendente da Receita Municipal de Porto Alegre, Sandra Quadrado, explica que se uma pessoa tiver um apartamento com dois boxes de garagem, por exemplo, terá três guias de IPTU para pagar. Sandra diz que o contribuinte, na hora de preencher os seus dados para pesquisa na prefeitura, deve informar a matrícula do apartamento, o endereço e, no complemento, o número do box de garagem.



“Todas as matrículas têm um correspondente no nosso cadastro imobiliário independente. Então, para quem possui box de garagem, tem que obter essa guia”, detalha. A superintendência diz que os valores dessas guias são baixos, porém têm o seu lançamento individualizado.

As guias de box e do imóvel são emitidas separadamente Reprodução/JC

Como emitir a guia de pagamento