Bolsas da Ásia fecham sem direção única, em quadro de incertezas nos mercados globais

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta sexta-feira (3) em um começo de ano marcado por mau humor nos mercados globais diante de múltiplas incertezas sobre as principais economias do planeta, incluindo a da China.Dados recentes que indicaram desaceleração da indústria chinesa renovaram preocupações sobre a saúde da atividade econômica. Neste cenário, os rendimentos dos títulos públicos do país asiático voltaram a alcançar mínimas históricas, enquanto o yuan caiu ao menor nível em mais de um ano no mercado onshore ante o dólar.Assim, o índice Xangai Composto encerrou a sessão em baixa de 1,57%, a 3.211,43 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,65%, a 1.856,46 pontos. O índice CSI 300, que reúne as principais ações da China continental, caiu 1,18%, a 3.775,16 pontos, no menor nível desde outubro do ano passado.Por outro lado, o índice Hang Seng, em Hong Kong, avançou 0,70%, a 19.760,27 pontos.O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou uma operação de swap que mobilizou 55 bilhões de yuans para 20 instituições financeiras em um programa de apoio ao mercado.Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,33%, a 22.908,30 pontos. Já o Kospi, de Seul, ganhou 1,79%, a 2.441,92 pontos, apesar da contínua crise política na Coreia do Sul, onde uma tentativa de prisão do presidente afastado do país, Yoon Suk Yeol, fracassou.A Bolsa de Tóquio permaneceu fechada por conta de um feriado local.OceaniaNa Oceania, o índice S&P/ASX 200 se elevou 0,60% em Sydney, a 8.250,50 pontos.