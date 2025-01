Ibovespa muda de direção, renova máxima e sobe a 120 mil pontos

Após ceder à mínima de 119.119,53 pontos (-0,97%) mais cedo, o Ibovespa mudou de direção e renovou máxima há pouco, tentando buscar os 121 mil pontos. A valorização é sustentada principalmente nas ações de primeira linha, sobretudo Vale e Petrobras em meio a expectativas de que a China anuncie medidas de estímulos à economias após novos sinais de fraqueza.A alta ainda reflete as bolsas norte-americanas, que avançam neste primeiro dia de pregão dos mercados em 2025, e após o Ibovespa ter fechado 2024 com perdas de cerca de 10%. Ainda assim, o movimento é moderado.A despeito do recuo dos juros futuros e do dólar, o receio fiscal permanece, pontua Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3. "Realmente continua a expectativa em relação à parte fiscal, que não foi definida. O mercado está receoso", diz.Às 13h44, o Ibovespa tinha alta de 0,26%, aos 120.598.50 pontos, ante elevação de 0,41%, com máxima em 120.781,81 pontos.Petrobras tinha ganhos entre 1,96% (PN) e 2,79% (ON), enquanto Vale avançava 0,18%. As ações de alguns bancos abandonavam a queda vista mais cedo, subindo até 0,80% (Bradesco PN). Itaú Unibanco PN subia 0,23%, mas BB ON e Unit de Santander caíam 0,91% e 0,80%, pela ordem.