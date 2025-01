Aeroporto Salgado Filho ficou por 2 horas sem energia por causa do temporal na quarta-feira

parcialmente sem energia elétrica na tarde de quarta-feira (1º) após o geradores tiveram de ser ativados, sendo que parte do local ficou por cerca de 2 horas sem energia elétrica, restabelecida às 22h45min.



De acordo com informações da assessoria de comunicação social da Fraport, um voo foi impactado - AD 2889 (POA x GIG - Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim/Rio de Janeiro). Os passageiros foram acomodados em outro voo ou direcionados para hotel e seguem viagem nesta quinta-feira (2). Também foi informado que não houve impacto em outros trajetos.



A Fraport também informa que o voo previsto vindo de Lima, no Peru, pousou em Porto Alegre às 6h10min desta quinta-feira. A decolagem de Porto Alegre para Lima ocorreu, também conforme previsto, às 7h30min.



Nesta sexta-feira (3), também está confirmada o voo para Santiago, no Chile. Ambos os voos, operados pela Latam Airlines, terão três frequências semanais. Anteriormente informado ao Jornal do Comércio, a Aerolíneas Argentinas e Sky Airlines voltam a operar em março e junho, respectivamente. A portuguesa TAP também já confirmou o retorno da rota da capital gaúcha para Lisboa, cuja data de reinício das operações será divulgada nos próximos dias.



Enchente causou interrupção do Salgado Filho por mais de sete meses





Impactado pela catástrofe climática ocorrida em abril/maio do ano passado, o Aeroporto Internacional Salgado Filho voltou a operar a pleno no dia 16 de dezembro último, após pouco mais de sete meses de interrupção devido às enchentes que alagaram o aeródromo e o terminal em Porto Alegre.



No período em que operava parcialmente, o aeroporto ainda enfrentava alguns inconvenientes, como problemas no ar-condicionado e filas no check-in, que retornou ao espaço ampliado. Essas questões foram solucionadas ao longo dos meses.