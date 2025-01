Loterias da Caixa superam R$ 25 bi em arrecadação e batem recorde

Os quase R$ 2,5 bilhões em apostas na Mega da Virada permitiram às Loterias da Caixa baterem em 2024 o recorde histórico de arrecadação, ultrapassando a cifra de R$ 25,6 bilhões no ano.

O valor obtido vem no ano em que começou a vigorar a regulamentação das apostas online em cota fixa (as chamadas bets), modelo que concorre com as loterias exploradas pela Caixa por monopólio.

Os valores detalhados de 2024 serão divulgados pela Caixa durante o mês de janeiro, mas já podem ser medidos a partir dos repasses sociais realizados até novembro e pela arrecadação anunciada, concurso a concurso, em dezembro.

Os R$ 209,6 milhões repassados até novembro ao Comitê Paralímpico Brasileiro - que tem direito a 0,96% da arrecadação das principais loterias - indicam uma arrecadação de R$ 21,84 bilhões pelas loterias até o fim daquele mês.

Em dezembro, só a Mega da Virada, de acordo com a Caixa, arrecadou R$ 2,49 bilhões, um aumento de 2,6% na comparação com a edição de 2023, em valores absolutos.

Somados, os demais concursos da Mega-Sena, Loto Fácil, Quina, Lotomania e +Milionária no último mês do ano atingiram outro R$ 1,3 bilhão em apostas - também fazem parte do cardápio de loterias a Dupla Sena, Loteca, Loteria Federal, Super Sete e Dia da Sorte, que têm uma participação menor.

Até aqui, o recorde de arrecadação era de 2022, quando R$ 25,50 bilhões (em valores corrigidos) foram apostados.

Antes da pandemia de Covid-19, o recorde de arrecadação das Loterias ocorreu nos anos de 2014 e 2015, quando as apostas movimentavam mais de R$ 23 bilhões por ano, também em valores corrigidos.

O aumento de arrecadação das Loterias significa também um repasse maior a entidades e fundos que são beneficiados com as contribuições sociais.

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) recebeu R$ 377 milhões até novembro. Com os R$ 63 milhões garantidos só pela Mega, a Loto Fácil e a Quina de dezembro, o repasse ultrapassará os R$ 440 milhões. Em 2022, a entidade recebeu R$ 436 milhões, corrigidos pelo IPCA.

Já o Fundo Nacional de Cultura, que obteve R$ 720 milhões em 2022, vai ultrapassar a cifra de R$ 732 milhões. Os critérios dessa divisão, previstos na Lei 13.756/2018, são os mesmos desde 2019.