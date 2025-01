Bolsas da Ásia fecham em queda e ações chinesas têm pior começo de ano desde 2016, após PMI

As bolsas da Ásia fecharam em queda e as principais ações chinesas tiveram o pior primeiro dia do ano desde 2016 nesta quinta-feira (2) após um dado sobre o setor de manufatura induzir renovadas preocupações sobre as perspectivas para a segunda maior economia do planeta. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China recuou para 50,5 em dezembro, conforme pesquisa final da S&P Global em parceria com a Caixin.O número acima de 50 mostra que houve expansão da atividade, mas em ritmo bem mais lento que no mês anterior.O indicador jogou ao segundo plano as sinalizações do presidente do país, Xi Jinping, de que Pequim pretende implementar uma política econômica proativa em 2025.Assim, o índice Xangai Composto encerrou a sessão em baixa de 2,66%, a 3.262,56 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto perdeu 2,57%, a 1.907,04 pontos.O índice CSI 300, que reúne as principais empresas da China continental, cedeu 2,91%, a 3.820,40 pontos - pior abertura do ano desde 2016, de acordo com a Bloomberg.Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 2,18%, a 19.623,32 pontos.Em Taiwan, o índice Taiex cedeu 0,88%, a 22.832,06 pontos.Já o sul-coreano Kospi, de Seul, perdeu 0,02%, a 2.398,94 pontos. A ação da Jeju Air despencou 4,67% e estendeu as perdas recentes após um acidente aéreo que deixou 179 mortos no último domingo.A Bolsa de Tóquio não operou nesta quinta-feira por causa de um feriado local.OceaniaNa Oceania, o índice S&P/ASX 200 ganhou 0,52%, a 8.201,20 pontos, em Sydney.