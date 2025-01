Retrospectiva 2024: Ajuda do governo Federal nas rodovias do Rio Grande do Sul

A catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul no ano de 2024 ficará marcada na história, devido aoConforme a Defesa Civil do Estado, 183 pessoas perderam suas vidas e 27 seguem desaparecidas. Os impactos da força da água, aos poucos, são calculados. Ao longo do ano, o governo federal destinou mais deEm decorrência da tragédia, o presidente. A primeira visita ocorreu em 2 de maio, em Santa Maria, quando o presidente, juntamente com os ministros, avaliaram os primeiros impactos dos temporais. O presidente retornou outras quatros vezes ao Estado, visitando Porto Alegre (maio), São Leopoldo (maio), Vale do Taquari (Junho) e, novamente, Porto Alegre e São Leopoldo, em agosto.Mais dedo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), entre servidores e terceirizados, atuam na reconstrução de estradas e rodovias. Ao todo, 28 caminhos assistenciais foram criados, entre eles o da BR-116 Norte (), essencial para o abastecimento do Norte gaúcho com combustíveis.

Em nota oficial, Ministério dos Transportes anunciou o esforço concentrado para liberar vias obstruídas em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.Em reunião na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ministro dos Transportes, Renan Filho,anunciou que, além dos RS 1,7 bilhão já previstos no orçamento 2024 para o setor de Transportes no estado, o Governo Federal vai liberar mais de R$ 1 bilhão.Desenvolvimento do plano emergencial para restabelecer emem rotas estratégicas para assegurar o atendimento da população e impedir o desabastecimento do estado com itens essenciais.Portaria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu temporariamente o pagamento de pedágio para veículos de carga que transportam donativos pelas rodovias do Rio Grande do Sul.ANTT organizou um novo local de embarque de passageiros na rodoviária de Osório. O embarque dos passageiros emTráfego na BR-153 passou a ser liberado, nos trechos que fazem a ligação entre Cachoeira do Sul para Porto Alegre e outras cidades gaúchas.Liberação total do tráfego da BR-116/RS, na região de Guaiba.Início da publicação diária de boletins sobre a recuperação de rodovias federais no Rio Grande do Sul.Suspensão, por 90 dias, de prazos relacionados a processos e serviços do sistema de trânsito no Rio Grande do Sul.Ordem de início para construção daPublicação do último boletim diário de recuperação de rodovias.Participação no ministro de Transportes no “Brasil Rumo à COP 30”, destacando o investimento de R$ 1,7 bilhão para obras no RS.