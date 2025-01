Compras para a ceia de Ano Novo movimentam o Mercado Público de Porto Alegre

O Mercado Público de Porto Alegre vive um dos seus melhores dias de movimento após as enchentes em abril/maio deste ano. Nesta segunda-feira (30), os consumidores lotam, principalmente, os açougues do empreendimento em busca de carne porco, cumprindo as tradições da virada de ano. As peixarias também registram muitas filas.

Quem procura alguma coisa específica deve vir até o mercado, uma vez que alguma lojas vão fechar antes, informa Jefferson Sauer, vice-presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Público e gestor da banca 43. Nesta segunda, o Mercado Público fica aberto até as 19h e na terça-feira (31) abre às 7h30min e vai até as 17 horas somente.

Consumidores foram às compras de itens tradicionais para a ceia Tânia Meinerz/JC

retorno das atividades do Trensurb, que retomou no dia 24 de dezembro a De acordo com Sauer, esse é um bom momento de retorno dos negócios para os comerciantes do Mercado. Ele também comemora o operação até as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro . "Foi um ano muito difícil, mas neste final de ano, as pessoas estão retomando as compras no Mercado Público", afirmou.

Segundo ele, a comercialização de produtos para o Réveillon feitas nesta segunda e terça-feira irá ajudar muitas pessoas que dependem dos bons negócios realizados no Mercado Público, em particular, neste período ligado às festas de final de ano.



Sauer lembra que, no último sábado (28), o movimento no Mercado Público também foi muito bom. Ele diz que ao todo o Mercado Público conta com 106 permissionários e na última licitação mais oito ou nove comerciantes irão ingressar com novos negócios no local, que é considerado um dos principais centros de compras da Capital.



Fabiana Gonçalves, da banca 26, comemora o bom momento, destacando que o público está comprando itens como bacalhau, azeitonas, azeites, entre outros que são tradicionais, como, por exemplo, lentilha, que não pode faltar no Ano Novo.



“A comercialização está sensacional. Nós estamos vendendo tudo de nossa banca. Itens como por exemplo produtos secos, como as conservas, e bacalhau, que são levados para as praias”, destaca Daniel Souza, da Banca do Holandês. “Estamos vendendo de tudo, porque as pessoas têm confiança no Mercado Publico”, enfatiza Ari Sauer, da banca 47.