BNDES aprova R$ 120 milhões em capital de giro para empresa alimentícia Oderich

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira, 26, ter aprovado um financiamento de R$ 120 milhões para a empresa alimentícia Conservas Oderich S.A. Os recursos serão emprestados na modalidade capital de giro, em apoio à necessidade de liquidez da companhia afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul neste ano.



Segundo o banco de fomento, o financiamento, aprovado no âmbito do Programa BNDES Emergencial, contribuirá para "ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, além da retomada da atividade econômica, com manutenção dos empregos, nas unidades atingidas". O grupo Conservas Oderich S.A. teve sua sede afetada pelas enchentes, em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, assim como a fábrica de embalagens metálicas localizada no município gaúcho de Eldorado do Sul.



O BNDES lembra que, em São Sebastião do Caí, a elevação recorde do nível do rio Caí alagou a sede da empresa, no centro da cidade de São Sebastião do Caí, provocando prejuízos e paralisação das atividades. Em Eldorado do Sul, houve transbordamento dos rios Jacuí e Guaíba, paralisando a fábrica de embalagens metálicas por cerca de 14 dias, sem possibilidade de acesso nem energia elétrica nas instalações.



"Os recursos aportados pelo BNDES proporcionarão para a Oderich a recuperação acelerada das suas atividades e o atendimento dos seus clientes no Brasil e exterior. Permitirá o aumento de empregos e renda nas regiões de São Sebastião do Caí e Eldorado do Sul", afirmou o diretor presidente, Marcos O. Oderich, em nota distribuída pelo banco de fomento.



As ações emergenciais do BNDES em socorro ao Rio Grande do Sul após as fortes chuvas já mobilizaram R$ 25,7 bilhões desde junho deste ano. Os recursos alcançaram 464 municípios gaúchos, em 8.568 operações de crédito, 5 mil operações de garantia e suspensão de pagamentos em 72 mil contratos.



"O BNDES está contribuindo para a continuidade da trajetória de produtividade e crescimento de importantes empresas do Rio Grande do Sul. A oferta de crédito é uma das prioridades do governo do presidente Lula para garantir empregos e acelerar o enfrentamento às consequências socioeconômicas dos eventos climáticos extremos no estado", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, na nota.

O programa BNDES Emergencial já aprovou cerca de R$ 17,17 bilhões em crédito para empresas do Rio Grande do Sul afetadas pelos temporais de maio. "A maior parte dos recursos, R$ 11,8 bilhões (69% do total), foi destinada a micro, pequenas e médias empresas em 8.190 operações. Os R$ 5,4 bilhões restantes foram acessados por empresas de grande porte em 378 operações", contabilizou o banco.



A empresa Conservas Oderich S/A, fundada em 1908, é voltada para a industrialização de produtos alimentícios, com cerca de 2.050 colaboradores. "A produção inclui produtos em conserva, enlatados, congelados e embalados em bisnagas, vidros e bombonas, num portifólio com mais de 200 linhas de produtos. Opera com cinco unidades, três delas no do Rio Grande do Sul e duas em Goiás", relatou o BNDES.