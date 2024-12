Comerciantes aproveitam aumento de movimento nas praias do Litoral Norte

Embora ainda abaixo das expectativas dos comerciantes, o movimento no Litoral Norte do Rio Grande do Sul começa a aumentar nesta quinta-feira (26). Já é possível ver disputas por vagas de carros em frente a restaurantes, filas em supermercados e em negócios na beira da praia. A CCR ViaSul, que administra a Freeway (BR-290), estima a saída de 589 mil carros em direção ao Litoral até o dia 2 de janeiro.

LEIA TAMBÉM: Rodovias gaúchas têm movimento intenso no retorno do feriado de Natal



Em Rainha do Mar, balneário que pertence a Xangri-Lá, o tempo ensolarado, a água limpa e a ausência de vento levou bastante gente à orla. A dona do Quiosque da Tina, Maria Isaltina Rocha Maciel Melo, diz que as vendas estão boas.



“Começamos com o pé direito. Está a mesma coisa que o ano passado, é o mesmo povo”, relata, entre uma cobrança e outra. Em Rainha do Mar, balneário que pertence a Xangri-Lá, o tempo ensolarado, a água limpa e a ausência de vento levou bastante gente à orla. A dona do, Maria Isaltina Rocha Maciel Melo, diz que as vendas estão boas.“Começamos com o pé direito. Está a mesma coisa que o ano passado, é o mesmo povo”, relata, entre uma cobrança e outra.