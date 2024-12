Nova ponte sobre o Rio Caí, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, está liberada à comunidade

a nova ponte na divisa dos municípios de Caxias do Sul e Nova Petrópolis, na BR-116, foi liberada para o fluxo de veículos e pedestres. A solenidade foi realizada neste sábado (21), entre 11h e 14h, com as presenças dos ministros Renan Filho, dos Transportes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, do governador Eduardo Leite, os prefeitos de Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Feliz e Bento Gonçalves, de deputados federais e estaduais, e representantes das comunidades de Vila Cristina e São José, onde a ponte está localizada.



A antiga ponte foi inaugurada em 9 de novembro de 1941, constituindo-se na principal rota de ligação entre Caxias do Sul e municípios da Região das Hortênsias. Na enchente de maio, a estrutura colapsou . Com investimento de R$ 31 milhões, a obra foi coordenada pelo DNIT e realizada pela Construtora Cidade. Em razão da dimensão das enchentes de maio, a ponte é cerca de um metro mais alta, tem 180 metros de extensão e 13 de largura, medidas superiores às anteriores.



Representada por Ilse e Juceli, mãe e folha, a família Boschetti, que reside às margens do rio, foi homenageada. A propriedade serviu, ao longo deste período, como parque para colocação de máquinas e movimentação dos trabalhadores. Foi para Juceli que o ministro Renan Filho prometeu a entrega da ponte ainda em 2024. “Ela me olhou com ar de dúvida, como dizendo não acreditar”, recordou quando assinou a ordem de início das obras em 4 de junho.



O secretário Paulo Pimenta aproveitou a entrega para responder aos críticos que não acreditavam na entrega das obras pelo governo. “Ouvi muitas bobagens e mentiras. Previam o retorno do Aeroporto Salgado Filho para março do ano que vem, entregamos em outubro. Falaram que o Trensurb não voltaria mais. Na terça, 24, vamos entregar 100% da operação”, afirmou.



Também confirmou para a próxima semana a assinatura de acordo, pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, de liberação de R$ 6,5 bilhões para a constituição do fundo de construção do sistema de proteção dos diques de contenção da Região Metropolitana de Porto Alegre. “Desde o primeiro dia da catástrofe, o governo federal ajudou na reconstrução, resultando em mais de 80 mil vidas salvas e mais de R$ 100 bilhões investidos”, frisou. Após 223 dias da interdição da antiga estrutura, em 12 de maio, que colapsou com a força das águas do Rio Caí,. A solenidade foi realizada neste sábado (21), entre 11h e 14h, com as presenças dos ministros Renan Filho, dos Transportes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, do governador Eduardo Leite, os prefeitos de Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Feliz e Bento Gonçalves, de deputados federais e estaduais, e representantes das comunidades de Vila Cristina e São José, onde a ponte está localizada.A antiga ponte foi inaugurada em 9 de novembro de 1941, constituindo-se na principal rota de ligação entre Caxias do Sul e municípios da Região das Hortênsias.. Com investimento de R$ 31 milhões, a obra foi coordenada pelo DNIT e realizada pela Construtora Cidade., tem 180 metros de extensão e 13 de largura, medidas superiores às anteriores.Representada por Ilse e Juceli, mãe e folha, a família Boschetti, que reside às margens do rio, foi homenageada. A propriedade serviu, ao longo deste período, como parque para colocação de máquinas e movimentação dos trabalhadores. Foi para Juceli que o ministro Renan Filho prometeu a entrega da ponte ainda em 2024. “Ela me olhou com ar de dúvida, como dizendo não acreditar”, recordou quando assinou a ordem de início das obras em 4 de junho.O secretário Paulo Pimenta aproveitou a entrega para responder aos críticos que não acreditavam na entrega das obras pelo governo. “Ouvi muitas bobagens e mentiras. Previam o retorno do Aeroporto Salgado Filho para março do ano que vem, entregamos em outubro. Falaram que o Trensurb não voltaria mais. Na terça, 24, vamos entregar 100% da operação”, afirmou.Também confirmou para a próxima semana a assinatura de acordo, pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, de. “Desde o primeiro dia da catástrofe, o governo federal ajudou na reconstrução, resultando em mais de 80 mil vidas salvas e mais de R$ 100 bilhões investidos”, frisou.

LEIA TAMBÉM: Reconstrução de Porto Alegre no pós-enchente ultrapassa R$ 1 bilhão



Ele rebateu a cobrança de que, até o momento, somente 58% do montante anunciado foi liberado. Segundo ele, é uma situação normal, similar ao que cada pessoa faz quando reforma ou constrói seu imóvel. “Ninguém paga 100% no início de uma obra, são pagamentos por etapas cumpridas. Temos mais de 1,2 mil planos de trabalho aprovados na Defesa Civil para pontes, casas, escolas e unidades de saúde, dentre outras. A União entrará com os recursos e o Estado e as prefeituras farão as obras”, acrescentou. Ainda citou que 45 mil empresas gaúchas obtiveram recursos com crédito barato e com 40% do valor financiado bancado pela União. Ele rebateu a cobrança de que, até o momento, somente 58% do montante anunciado foi liberado. Segundo ele, é uma situação normal, similar ao que cada pessoa faz quando reforma ou constrói seu imóvel. “Ninguém paga 100% no início de uma obra, são pagamentos por etapas cumpridas. Temos mais de 1,2 mil planos de trabalho aprovados na Defesa Civil para pontes, casas, escolas e unidades de saúde, dentre outras. A União entrará com os recursos e o Estado e as prefeituras farão as obras”, acrescentou. Ainda citou que 45 mil empresas gaúchas obtiveram recursos com crédito barato e com 40% do valor financiado bancado pela União.