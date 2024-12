Estado investirá R$ 7,9 milhões em poços e redes de abastecimento de água

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta sexta-feira (20), a assinatura de convênios para perfuração de poços e execução de redes de abastecimento de água em 70 municípios do Estado.

A iniciativa faz parte do programa Mais Água RS, da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) e tem como objetivo promover o acesso à água potável em áreas urbanas e em pequenas comunidades desabastecidas.

O anúncio ocorreu durante o evento que apresentou os novos investimentos na Estratégia Integrada de Habitação, no Palácio Piratini. Serão destinados um total de R$ 7,9 milhões em recursos, sendo R$ 6,6 milhões para poços tubulares profundos e R$ 1,3 milhão para redes de abastecimento de água. Ao todo, 6.897 famílias devem ser beneficiadas.



O repasse será feito em duas parcelas, a primeira no ato da assinatura do convênio e a segunda após a assinatura da ordem de início dos serviços. A responsabilidade pela licitação da empresa responsável pela obra é das prefeituras, que têm prazo de um ano para a conclusão, a contar da publicação da súmula no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o governo, foram selecionados para a perfuração de poços os municípios que manifestaram interesse pelo edital de chamamento público 07/2024 e entregaram a documentação no prazo estabelecido pela pasta. Entre os critérios exigidos para a habilitação ao programa está a inexistência de abastecimento de água potável para consumo humano nas moradias da localidade pretendida e de concessionárias de abastecimento de água.



Para a habilitação, além de se enquadrarem nos critérios e entregarem a documentação exigida no prazo, os municípios devem ter o plano de trabalho aprovado pela Divisão de Poços e Redes (DPR).





Confira os municípios contemplados:



-Agudo (Poços)

-Alecrim (Poços)

-Anta Gorda (Poços)

-Arroio do Meio (Poços)

-Arroio do Padre (Poços)

-Barão (Poços e Rede)

-Boqueirão do Leão (Poços)

-Caiçara (Poços)

-Camargo (Poços e Rede)

-Canudos do Vale (Poços)

-Capitão (Poços)

-Casca (Poços)

-Cerro Branco (Poços e Rede)

-Cerro Grande (Poços)

-Crissiumal (Poços)

-Cristal do Sul (Poços)

-Cruzaltense (Poços)

-David Canabarro (Poços)

-Fagundes Varela (Poços)

-Fazenda Vilanova (Poços)

-Floriano Peixoto (Poços)

-Gentil (Poços)

-Ilópolis (Poços)

-Iraí (Poços)

-Itati (Poços)

-Jaboticaba (Poços)

-Jaguari(rede)

-Jari (Poços)

-Lagoa dos Três Cantos (Poços)

-Maratá(Poços)

-Marques de Souza (Poços)

-Mato Castelhano (Poços)

-Montauri (Poços)

-Morro Redondo (Poços)

-Muliterno (Poços)

-Nova Bassano (Poços)

-Nova Esperança do Sul (Rede)

-Nova Petrópolis (Poços)

-Novo Cabrais (Poços)

-Novo Tiradentes (Rede)

-Paim Filho (Poços)

-Palmitinho (Poços)

-Pareci Novo (Poços)

-Pinheirinho do Vale (Poços)

-Porto Xavier (Poços)

-Presidente Lucena (Poços)

-Relvado (Poços)

-Riozinho (Poços)

-Saldanha Marinho (Poços)

-Salvador do Sul (Poços)

-Santa Cecília do Sul (Poços)

-Santa Tereza (Poços)

-Santiago (Poços)

-São Francisco de Assis (Rede)

-Santo Antônio do Palma (Poços)

-São Sebastião do Caí (Poços)

-Sério (Poços)

-Severiano de Almeida (Poços)

-Toropi (Poços)

-Travesseiro (Poços)

-Três de Maio (Poços)

-Ubiretama (Poços)

-Unistalda (Poços)

-Vanini (Poços)

-Vera Cruz (Poços)

-Viadutos (Poços)

-Vicente Dutra (Poços)

-Vila Lângaro (Poços)

-Vila Maria (Poços)

-Vista Alegre do Prata (Poços)