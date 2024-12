Leite entrega 70 novos veículos para Emater/RS-Ascar fortalecer assistência técnica a produtores

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (20), em frente ao Palácio Piratini, 70 novos veículos para a Emater/RS-Ascar. A renovação de parte da frota representa investimento de R$ 5.485.997,30 para fortalecer a qualidade e a segurança do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters), que atende mais de 200 mil famílias anualmente. Os novos veículos foram adquiridos com recursos da Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).



“O papel da Emater é justamente estar na ponta, dando a assistência técnica e o apoio que fazem com que os nossos produtores, especialmente nas pequenas propriedades, possam melhorar a performance, produzir mais, com mais qualidade, agregando renda e resultado na sua atividade e, assim, ajudando a desenvolver o Estado. Para cumprir esse papel, tem que ter estrutura. A partir dessas viaturas, temos a oportunidade de atuar com mais qualidade, conforto e segurança aos nossos servidores”, afirmou Leite.

LEIA TAMBÉM: Pesquisas buscam amenizar impacto ambiental de usinas a carvão



Em 2024, os veículos da Emater/RS-Ascar percorreram cerca de 8 milhões de quilômetros, alcançando mais de 260 mil pessoas em todos os 497 municípios do Estado. “A renovação da frota é essencial para substituir veículos com mais de dez anos de uso, alguns com mais de 15 anos. Isso garante maior eficiência no atendimento às demandas do meio rural”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.



Os novos veículos serão distribuídos aos municípios com base em critérios técnicos, como a realização de projetos de crédito rural e o número de visitas de Aters. Três veículos adicionais serão destinados à Gerência de Classificação e Certificação da Entidade.



“Esta entrega é fundamental para que possamos atingir ainda mais famílias, chegar em ainda mais propriedades, visitar ainda mais produtores que estão lá na ponta desenvolvendo as suas ações. As visitas são uma das principais metodologias do trabalho de extensão rural: ir até o agricultor, levantar a sua demanda, compreender a sua realidade, fazer uma leitura da sua propriedade e propor soluções e alternativas para tornar ela mais rentável”, comentou o presidente da Emater/RS, Luciano Schwerz