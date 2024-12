Pesquisas buscam amenizar impacto ambiental de usinas a carvão

Jefferson Klein, de Criciúma

A indústria carbonífera aposta na tecnologia para reduzir os reflexos da sua atividade no meio ambiente e com isso manter a operação das termelétricas brasileiras a carvão. Na Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC), em Criciúma, duas plantas-piloto atuam em estudos para desenvolver a captura e o armazenamento de CO2 e também a produção de zeólita sintética (material obtido da cinza gerada pela queima do carvão), que pode ser usada como fixador de nutrientes no solo para o setor agrícola.

As duas pesquisas somam investimentos de mais de R$ 24 milhões e contam com apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e de empresas como a Eneva e a Diamante Geração de Energia. No começo do próximo ano, a perspectiva é que, com o avanço dos trabalhos, o percentual de absorção do CO2 do trabalho realizado na SATC cresça de 70% para 90%.

O diretor executivo da SATC e presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS), Fernando Zancan, frisa que para reduzir as emissões da produção termelétrica a carvão, é preciso investir em tecnologia. “Descarbonizar não é acabar com o (combustível) fóssil, é acabar com as emissões”, enfatiza o dirigente.

O setor carbonífero vive um momento crítico quanto à continuidade das termelétricas a carvão, já que dois dos principais complexos desse segmento, Jorge Lacerda, em Santa Catarina, e Candiota 3, no Rio Grande do Sul, estão com seus contratos de energia prestes a serem encerrados. Para Zancan, fechar as térmicas de maneira abrupta não é uma medida que condiz com o conceito de transição energética justa.

pelo Projeto de Lei (PL) 576 No caso de Jorge Lacerda, há duas leis tratando da questão da prorrogação do contrato da usina, uma estadual (18.330/22) e uma federal (14.299/22), instituídas em janeiro de 2022, mas até agora não foi assinado o acordo que estende a venda de energia da planta. O representante da ABCS espera que o assunto seja resolvido mais rapidamente, que foi recentemente aprovado no Senado e, apesar de tratar da geração de energia offshore (no mar), incluiu subsídios para as usinas a carvão da região Sul do País (incluído Jorge Lacerda e Candiota 3).

Mesmo com o otimismo de Zancan, há a perspectiva que o artigo que contempla o carvão seja vetado pela presidência da República. O dirigente afirma que se isso acontecer, a tendência é que o veto caia quando voltar ao Senado. No entanto, ele adverte que o tempo que levará essa eventual situação para ser resolvida será muito prejudicial para a cadeia carbonífera.

O integrante da ABCS assinala que, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o fim das atividades ligadas à extração de carvão no Brasil significaria a extinção de 36,2 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Ele acrescenta que as usinas alimentadas com carvão nacional representam uma potência de 1.445 MW, o que representa 0,8% da capacidade instalada de geração de energia elétrica no País. Segundo Zancan, a operação dessas termelétricas representa 0,3% das emissões brasileiras de CO2.

Somente o complexo de Jorge Lacerda, emprega 360 funcionários diretos e mais 400 terceirizados, de acordo com o presidente da Diamante Geração de Energia (empresa responsável pela usina), Pedro Akos Litsek. Ele recorda que, em 2025, a planta completará 60 anos de operação (de sua primeira máquina). Hoje, a termelétrica possui sete turbinas (ou seja, sete unidades) e uma capacidade instalada de 740 MW, suficiente para atender a cerca de 20% do consumo de eletricidade catarinense.

O contrato de fornecimento de carvão para alimentar a térmica é da ordem de 2,4 milhões de toneladas ao ano. Entre as futuras opções que são avaliadas para reduzir as emissões da usina estão a utilização de pequenos reatores modulares nucleares e a queima do carvão juntamente com biomassa (matéria orgânica).