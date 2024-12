Leilão da ABS-RS auxilia reconstrução de escola

De Caxias do Sul

A reconstrução de uma escola de turno integral no Bairro Sarandi, em Porto Alegre, destruída pelas enchentes de maio, foi o destino dos R$ 64,5 mil arrecadados em leilão beneficente organizado pela Associação Brasileira de Sommeliers, unidade Rio Grande do Sul (ABS-RS). O recurso foi destinado à entidade Sou de Fazer, que aplicará na recuperação do prédio da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Santo Agostinho, onde estudam 190 crianças. As obras, iniciadas em dezembro e financiadas em parte com o valor dos leilões, devem estar prontas para fevereiro, quando se dará o retorno às aulas.

O valor teve origem em lances feitos em dois leilões, um presencial com renda de R$ 42,1 mil e outro online, com mais R$ 22,4 mil, de 486 garrafas de vinho, denominado Chimas, projeto iniciado em 2022. A iniciativa teve a participação de 12 vinícolas, que doaram vinhos de sete castas e três safras. "A renda obtida foi depositada diretamente pelos arrematantes na conta da Sou de Fazer, organização que surgiu durante as enchentes atuando no socorro às vítimas e que segue trabalhando na reconstrução do estado", explica a presidente da ABS-RS, Caroline Dani. As vinícolas doadoras foram Amitié, Arteviva, Aurora, Campestre, Don Affonso, Foppa & Ambrosi, Garibaldi, Miolo, Monte Sant'ana, Nova Aliança, Petronius e Perini.

Os 16 lotes do vinho Chimas Corte Singular nº 3 também contaram com exemplares icônicos doados por vinícolas e colecionadores particulares, além do livro 101 Vinhos Brasileiros, do escritor Michael Waller. Durante o leilão presencial, a sommelier Luciana Warken ganhou um novo diploma, pois havia perdido o documento durante a enchente que atingiu a sua casa, e ainda foi prestada homenagem aos povos originários do Rio Grande do Sul. O cacique Maurício Kaigang Kamé estava presente no evento com membros de sua família.

Em 2022, o projeto beneficiou o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul com R$ 37,4 mil. Em 2023, a organização Mão Amiga, de Caxias do Sul, recebeu R$ 40 mil. Neste ano, a ação do primeiro semestre, com vinhos raros e icônicos, gerou R$ 164,7 mil para ações realizadas pelo Rotary RS e Unidos por Bento. Com os R$ 64,5 mil recentes, o montante arrecadado é de R$ 306,6 mil. A iniciativa é integralmente bancada por vinicultores gaúchos e parceiros do setor.