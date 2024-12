Lula diz que jamais vai interferir no trabalho de Galípolo no Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (20) que Gabriel Galípolo estará na presidência do Banco Central por confiança dele, e nega interferência em seu futuro mandato.

A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais do chefe do Executivo, ao lado de Galípolo, e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento)."Queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante, quero que você saiba que está aqui por relação de confiança minha e de toda equipe de governo", disse Lula."Quero que saiba que jamais, jamais haverá, por parte da Presidência, qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central", completou.

Nesta sexta, o Banco Central fez mais um leilão extraordinário de dólares. Desde o último dia 12, foram injetados US$ 27,76 bilhões pela autoridade monetária no mercado de câmbio - maior valor já registrado em um mês.

O dólar abriu o dia em queda e, às 9h07, estava cotado a R$ 6,0859. Depois da primeira atuação do BC, a moeda norte-americana foi puxada para baixo. Às 9h53, caía 1,18%, sendo cotada a R$ 6,051

As declarações de Lula também ocorrem no momento em que o Congresso conclui a votação do pacote de corte de gastos no Congresso. Os parlamentares desidrataram as medidas, mas concluíram a análise delas nesta sexta.

Em sua fala, Lula disse ainda que Galípolo será o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve e destacou seu "compromisso com o povo brasileiro". A fala é uma crítica indireta ao atual presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.

"E quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do BC que esse país já teve, que vai ser o presidente com mais autonomia que o BC já teve, porque tenho certeza que sua qualidade profissional, experiência de vida e seu compromisso com povo brasileiro, certamente, você vai dar uma lição de como é que se governa o BC com a verdadeira autonomia", disse.

O mandatário sempre criticou a atuação dele, que disse desagradar o país, pela condução da política de juros. Na reunião de dezembro, o BC surpreendeu com uma alta de 1 ponto percentual dos juros, de 11,25% para 12,25% ao ano, e sinalizou mais dois aumentos da mesma magnitude nas próximas reuniões do Copom. Se esse cenário se confirmar, a taxa Selic vai a 14,25%.

O vídeo foi publicado pouco depois do almoço de confraternização de Lula com ministro no Palácio da Alvorada. A gravação foi feita no local, mas Galípolo não aparece na foto oficial de fim de ano da Esplanada. Ao mesmo tempo que o Planalto divulgou o vídeo, Roberto Campos Neto fazia transmissão de despedida do cargo nas redes sociais do BC.