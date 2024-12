BC anuncia leilões de dólares extras de até US$ 7 bilhões nesta sexta

O Banco Central anunciou que fará novos leilões extraordinários de dólares nesta sexta-feira, com valor total de US$ 7 bilhões.

O primeiro certame do dia será um leilão de dólares à vista, com valor máximo de US$ 3 bilhões. As propostas serão acolhidas das 9h15min às 9h20min.

Na sequência, o BC vai realizar dois leilões de linha, no valor total de US$ 4 bilhões. Nessa modalidade, a autoridade monetária vende reservas internacionais no mercado à vista, mas com o compromisso de recompra em um prazo determinado.

No "leilão A", as propostas serão acolhidas de 10h20 às 10h25 e a data de recompra será no dia 2 de julho de 2025. No "leilão B", o BC prevê acolher propostas de 10h40 às 10h45 e estabelece 2 de outubro de 2025 como prazo para readquirir os dólares vendidos.

Serão aceitos no máximo US$ 2 bilhões para cada uma das ofertas, e as operações de venda serão liquidadas na próxima terça-feira.

A autoridade monetária vendeu mais US$ 8 bilhões para o mercado na modalidade à vista -a maior intervenção em um único dia desde 1999, quando o país adotou o regime de câmbio flutuante.

A moeda estava em alta firme na abertura das negociações e chegou a tocar R$ 6,30 pela primeira vez, mas a segunda atuação do BC reverteu o movimento.