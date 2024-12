Presença de supermercados no Litoral reduz vantagem de fazer rancho antes de viajar

O hábito de fazer rancho em Porto Alegre ou na cidade de origem do veranista que segue ao Litoral gaúcho durante o verão vem mudando. Isto porque as grandes redes também estão presentes na região, o que torna a diferença de preço cada vez menor.

Entre as marcas que funcionam nas praias do Rio Grande do Sul, estão Asun, Imec, Comercial Zaffari, Unidasul (Macromix), Andreazza, Bistek, Rede Polo e outras. Para o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Cesa Longo, o nível do serviço aumentou.

Antigamente, era comum as pessoas migrarem com o porta-malas cheio de sacolas. Há quem lembra, inclusive, de levar galinhas para as casas de veraneio, já que tudo era difícil de encontrar fora de casa.

“Hoje o consumidor tem a facilidade de escolher onde quer realizar suas compras, já que os supermercados do Litoral têm a mesma qualidade e competitividade das empresas de outras regiões do Estado. Grandes redes de todo o Rio Grande do Sul e até mesmo de outros estados estão operando no litoral gaúcho, além do fortalecimento de supermercados locais do Litoral, o que aumenta a concorrência e garante um alto nível de serviço à população. Em última análise, quem sai ganhando é o consumidor”, afirma Longo.

Em um supermercado que atua em Porto Alegre e no Litoral Norte foi avaliada a variação de preços. O quilo da batata branca custa R$ 2,78 na Capital, enquanto sai por R$ 3,99 na praia. A cebola, no entanto, está mais barata em Xangri-Lá (R$ 2,99 o quilo) do que em Porto Alegre (R$ 3,99 o quilo).

No duelo da dúzia de ovos, a praia também sai ganhando. Custa R$ 15,98 em Porto Alegre e R$ 13,50 no Litoral. Já o leite fica mais caro perto do mar, saindo por uma média de R$ 5,99 na praia e R$ 4,09 na Capital. O carvão vale mais a pena levar de Porto Alegre, uma vez que 3kg são vendidos por R$ 19,98, enquanto na praia, R$ 22,98. A Coca-Cola ficou praticamente empatada: R$ 10,99 na Capital e R$ 10,98 no Litoral.

A partir do teste realizado, fica claro que a variação de preços tende para ambos os lados. Não tem como definir qual região aplica melhor valor, pois depende do produto.