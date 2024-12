Expectativa de bons negócios anima estabelecimentos comerciais do Litoral Norte

Os comerciantes dos municípios do Litoral Norte, como Tramandaí e Imbé, estão muito otimistas com a possibilidade de bons negócios neste Natal, no Réveillon e, principalmente, durante a temporada de verão 2025. Entre os fatores que indicam nesse momento estão a retenção no litoral de muitas pessoas que foram impactadas pela enchente de abril/maio deste ano e da possível escolha de muitos, desencorajados pela elevação dos juros e das taxas de câmbio do dólar, por viagens nacionais.



A expectativa abrange diversos tipos de estabelecimentos como a hotelaria de Tramandaí e Imbé, que relata índices acima dos 70% de ocupação de leitos. Já no segmento imobiliário, a informação repassada é de que há pouca oferta de imóveis para alugar, em especial para o Réveillon. O segmento de bares e restaurantes também está muito otimista com a possibilidade de aumento do consumo em seus estabelecimentos também durante o período de veraneio nas praias gaúchas.

Campanhas buscam aquecer as vendas em Tramandaí e Imbé

“Todos estão com uma expectativa positiva de que as vendas irão aquecer. Hoje, o comércio de Tramandaí e de Imbé está realizando campanhas com oferta para o Natal”, destaca a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Tramandaí e Imbé, a administradora Nara Maria Müller. A dirigente explica que os estabelecimentos também prepararam decorações especiais para a data e até escolha de Papai Noel e visita dele pelas lojas.



Nara comenta que o setor mantém uma certa preocupação com o fator inadimplência que deve ocorrer nas compras feitas a prazo. Por outro lado, ela informa que a CDL fez uma pesquisa recente com o setor comercial dos dois municípios e de um modo geral todos manifestaram otimismo para o período (materializando essa tendência).



O momento também significa uma oportunidade de emprego para muitos. Nara destaca que o comércio absorve muita mão de obra durante a temporada e representa uma porta de entrada para um emprego mais duradouro, ou seja, para além da temporada de veraneio. A presidente do CDL local salienta que realmente a procura pela mão de obra qualificada aumenta muito e há uma absorção até não existir mais nenhuma vaga disponível para segmentos com o comércio.