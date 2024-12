RS fecha ano com investimento recorde, avalia Secretaria de Desenvolvimento

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta sexta-feira (20) um balanço das principais ações e dos investimentos no Estado. Durante a coletiva, o secretário Ernani Polo ressaltou os principais incentivos concedidos aos segmentos econômicos, especialmente após as cheias que atingiram o estado em maio. Os aportes privados anunciados neste ano no Estado, por sua vez, somam aproximadamente R$ 33 bilhões, número recorde. Já as instituições financeiras vinculadas à pasta, como o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Badesul, também registraram aumento nas suas operações e capacidade de investimento.



"Foi um ano desafiador, mas conseguimos consolidar investimentos importantes, como o da CMPC, além de investimentos transformadores, como o da Scala Data Center", disse o secretário. Embora os investimentos de maior expressão sejam privados, o secretário destacou as iniciativas para possibilitar esse cenário, como o Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS), que financia parcialmente o ICMS incremental devido gerado a partir das operações.



Ele avaliou ainda que a capacidade de investir na infraestrutura, a melhoria no ambiente de negócios e na segurança pública também foram fundamentais para atrair esses aportes das grandes empresas. Entre os montantes mais elevados anunciados para o Estado estão os R$ 24 bilhões da CMPC, os R$ 3 bilhões da Scala Data Center, os R$ 3 bilhões da Renobrax e Vestas, os R$ 1,2 bilhão da GM, o R$ 1 bilhão do Club Med, os R$ 500 milhões do ecossistema logístico do grupo Lebes e os R$ 200 milhões da Aeromot, entre outros.



Além disso, somente no programa Fundopem 2024, foram aprovados 72 projetos que somam R$ 1,25 bilhão e cerca de 846 empregos diretos. Já o Fundopem Recupera, desenvolvido para dar incentivos a empresas atingidas pelas cheias, aprovou 12 projetos de R$ 136 milhões. O Proedi/RS, que oferta benefícios como a venda de terrenos a preços subsidiados que podem atingir 90% de abatimento, aprovou 10 projetos, somando investimentos previstos em R$ 113 milhões.



Conforme a secretaria, o Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI) levou empresários para participar de 11 feiras com aporte de R$ 606,9 mil. O retorno dessas ações chegou a R$ 6,7 milhões em negócios fechados. Polo ainda destacou os avanços no Porto Meridional de Arroio do Sal e no trem Porto Alegre-Gramado, além de incentivos de redução de ICMS para chocolates e azeite de oliva produzidos no Estado.



De 1ºde janeiro a 18 de dezembro, foram abertas 241,9 mil empresas. O Badesul e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) atingiram operações recordes, com o BRDE liberando para o Rio Grande do Sul R$ 2,03 bilhões em crédito e o Badesul realizando 509 operações ante 356 em 2023.

Para 2025, o foco será a reconstrução. "Agora, com o Plano de Desenvolvimento Econômico para os setores prioritários, junto à Invest RS, nova estrutura que estará disponível para atrair investimentos e abrir mercado, faremos esforços para que os investimentos fiquem e venham para cá", afirmou o secretário.