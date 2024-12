Eletrobras investe R$ 22,3 milhões na modernização da subestação Santo Ângelo

Com foco na ampliação da eficiência e da segurança operativa do sistema de transmissão da região da Missões, no Noroeste do Rio Grande do Sul, a Eletrobras concluiu as obras de modernização da Subestação Santo Ângelo. O conjunto de melhorias recebeu investimento de R$ 22,3 milhões.

Conforme nota da empresa, foram substituídos mais de 40 equipamentos, entre painéis de proteção e de controle, transformadores de corrente, além de outros dispositivos de pátio. Cadastradas junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as melhorias de pequeno porte foram executadas ao longo dos últimos dois anos e concluídas no dia 10 de dezembro.

Os serviços integram o projeto de renovação de ativos que engloba, ainda, atividades complementares nas subestações Campos Novos e Jorge Lacerda B, em Santa Catarina, e Ivaiporã e Salto Santiago, no Paraná.

“O trabalho coordenado entre diferentes áreas viabilizou a substituição de mais de 40 equipamentos na subestação Santo Ângelo, proporcionando ainda mais confiabilidade ao sistema de transmissão do Noroeste gaúcho”, ressalta o gerente de Implantação de Transmissão da Eletrobras CGT Eletrosul, Patrick Cardoso.



Subestação Santo Ângelo



Localizada na região das Missões, no Noroeste gaúcho, a subestação Santo Ângelo é operada pela subsidiária Eletrobras CGT Eletrosul e possui 2.016 MVA de potência, com três transformadores de 672 MVA cada e dois reatores de 150 MVAr. O empreendimento tem um papel fundamental na interligação energética entre Argentina e Brasil. Pelas instalações cruzam dez linhas de interligação: quatro de 525 kV (Garabi 1, circuitos 1 e 2; Itá 1, circuitos 1 e 2) e seis de 230 kV (Santo Ângelo 2; Missões; Santa Rosa 1, circuitos 1 e 2; e Maçambará, circuitos 1 e 2).