Preços de alimentos da ceia sobem 6,56% em comparação com ano passado

Os alimentos tradicionalmente utilizados nas ceias de Ano-Novo e Natal estão mais caros para as festividades deste ano. Em comparação com 2023, a subida geral foi de 6,56%. Entre os alimentos que mais encareceram, destacam-se a romã e o azeite de oliva. A informação é do Núcleo de Pesquisa Econômica Aplicada (NPEA) do Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas (IEPE) da Ufrgs.

As pesquisas foram realizadas na primeira e na segunda semana do mês de dezembro. Do total de itens presentes na lista, 29 produtos registraram variações positivas, enquanto 13 registraram reduções nos seus preços médios.

Raphael Martins, economista do IEPE, explica o motivo para o aumento no preço da romã e do azeite de oliva. "A romã, na verdade, sempre foi cara, porém neste ano a produção foi menor e a demanda se manteve a mesma. Já o azeite é produzido em larga escala no região mediterrânea que foi fortemente afetada por pelas mudanças climáticas, resultando numa menor oferta do produto", informa.

Por outro lado, houve uma queda no preço de alguns alimentos. A grande diferença fica por conta da cebola que teve o preço reduzido quase pela metade, numa estatística que chegou em 46,55% de diminuição, passando de R$ 7,31 para R$ 3,91 o quilo. "Nesse caso é o oposto da romã, houve uma grande produção a a demanda acabou sendo a mesma do ano anterior", afirmou o economista.

Para o prato principal da ceia, praticamente todas opções tiveram um aumento considerável. chester, peru, bacalhau, pernil e lombo de porco ficaram mais caros esse ano. O único que apresentou uma queda de preço e foi indicado como alternativa por Martins para aqueles que querem dar uma economizada é o tender, que baixou 9,63%.

Apesar desse aumento de 6,56% citado acima na lista de produtos para a ceia de 2024, é importante ressaltar que o mesmo é menor comparado com outros anos. Em 2023, a alta foi de 10,75% em comparação com o ano anterior, e em 2022 a variação da referida cesta de produtos foi de 16,85% em relação a 2021.