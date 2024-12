Feirão de empregos oferece 432 vagas nesta semana em Porto Alegre

A agência de empregos WE CAN BR promove um feirão de empregos entre terça e sexta-feira desta semana (17 a 20 de dezembro), todos os dias, das 8h às 22h, no Centro de Porto Alegre (Avenida Alberto Bins, 324). A entrada é gratuita e serão oferecidas 432 oportunidades de trabalho (efetivo e temporário) para operador de caixa, repositor, auxiliar de loja, estoquista, ajudante de cozinha, cozinheiro e motorista.

. “Há chances de as pessoas já saírem do evento empregadas”, destaca o CEO da WE CAN BR, Lucas Santos.O maior número de vagas é destinado para os setores de comércio e supermercado. As empresas contratantes têm sede em cidades como Porto Alegre, Guaíba, Canoas, Novo Hamburgo, Cachoeirinha e Gravataí.A WE CAN BR completou 25 anos de atuação no mercado. A empresa foi fundada em Porto Alegre e hoje tem matriz em São Paulo e outras 15 filiais no interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Amazônia. Desde sua fundação, a empresa já efetuou a contratação de mais de 350 mil profissionais e realiza uma média de 80 mil todos os anos. É certificada pela Great Place to Work (GPTW), Top 5 do Grupo Top of Mind de RH e foi eleita no prêmio Melhores Fornecedores de RH.