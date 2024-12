Empresa do Grupo Santander abre 32 vagas de trabalho no RS

A GetAtende, canal de atendimento da Getnet Brasil, empresa de soluções de pagamentos da PagoNxt, do Grupo Santander, está com 32 vagas abertas para reforçar a operação de atendimento em 2025 no Rio Grande do Sul. As oportunidades incluem dois postos destinados exclusivamente a pessoas com deficiência, sendo um presencial e outro home office.

Criada há dois anos, a GetAtende, central responsável pelo atendimento aos clientes da Getnet, recentemente inaugurou um novo escritório em Campo Bom para contemplar a ampliação e a modernização das operações.



“Criamos uma cultura centrada nas pessoas. Cada vez mais, queremos fortalecer nossa relação com os clientes por meio de experiências personalizadas, impulsionadas pelo nosso time de colaboradores”, afirma Mariano Teixeira, superintendente de operações da GetAtende.



As vagas são para o cargo de “Especialista de Atendimento e Negócios I” e oferecem benefícios como assistência médica e odontológica, programa de participação dos resultados e programa de apoio pessoal especializado, parcerias com Instituições de Ensino Superior e de idiomas, entre outros que incluem desenvolvimento, capacitação e crescimento na carreira.

Entre os pré-requisitos estão ser maior de 18 anos, ter Ensino Médio completo, disponibilidade de horários e conhecimento básico de Informática. Além das vagas afirmativas para Pessoas com deficiência, as demais também estão disponíveis para este grupo.





As inscrições estarão disponíveis até 10 de janeiro de 2025. Mais informações no getatende.gupy.io.