Capítulo Porto Alegre da EO anuncia eventos para empreendedores em 2025

Pedro Pimenta, primeiro tetra-amputado no mundo. Também integra a programação, o ultramaratonista, Daniel Oliveira.



A EO foi criada em 1987 por um grupo de jovens empreendedores nos Estados Unidos e atualmente está presente em mais de 76 países, reunindo mais de 20 mil pessoas em todo o mundo.



De acordo com o novo presidente do Capítulo Porto Alegre, Gabriel Barbosa, a EO tem como o objetivo ajudar líderes individuais a atingir o seu potencial por meio de conexões e atividades diferenciadas. “A EO, no Brasil, chegou em 2013 primeiramente em São Paulo, vindo a se expandir para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Santa Catarina”, detalhou.



Segundo o dirigente, em Porto Alegre, a comunidade conta com mais de 100 membros de diversos setores, como construtora Melnick, Rede Salute, Merithu Investimentos, Uniagro, Nelogica, Pier Partners, Grupo Ferrão e Isla sementes, entre outros. “No Brasil, este número ultrapassa os 300 empreendedores e empreendedoras”, citou. O Capítulo Porto Alegre da Entrepreneurs Organization (EO), uma comunidade para empreendedores, informa que as atividades de 2025 serão abertas com a participação especial de, primeiro tetra-amputado no mundo. Também integra a programação, oA EO foi criada empor um grupo de jovens empreendedores nose atualmente está presente em mais de, reunindo mais deem todo o mundo.De acordo com o novo presidente do Capítulo Porto Alegre, Gabriel Barbosa, a EO tem como o objetivoa atingir o seupor meio de conexões e atividades diferenciadas. “A EO, no Brasil, chegou emprimeiramente em, vindo a se expandir para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Santa Catarina”, detalhou.Segundo o dirigente, em Porto Alegre, a comunidade conta comde diversos setores, como construtora Melnick, Rede Salute, Merithu Investimentos, Uniagro, Nelogica, Pier Partners, Grupo Ferrão e Isla sementes, entre outros. “No Brasil, este número ultrapassa os 300 empreendedores e empreendedoras”, citou.

Balanço de atividades de 2024 destaca importantes lideranças

Barbosa assumiu a presidência do Capítulo Porto Alegre em julho deste ano e ficará à frente da EO até julho de 2025. No balanço das atividades realizadas neste ano, ele informa a realização de diversos encontros de com convidados como Eduardo Bier (da Cervejaria Dado Bier), Arri Coser (Fogo de Chão e NB STeak), Armínio Fraga (ex-presidente do banco central), Paulo Geremia (proprietário da galeteria Di Paolo), Cassio Bobsin (CEO da Zenvia), Sérgio Bocayuva (CEO Usaflex).



Ao longo de 2024, o Capítulo Porto Alegre também promoveu eventos especiais como o debate com os principais candidatos à prefeitura de Porto Alegre, uma visita técnica à fábrica da Randon (com bate-papo com o CEO Daniel Randon) e uma missão empresarial à Suíça oportunizando um encontro dos membros com empresários de Zurich e Jorge Paulo Lemann.



O empresário João Lopes de Almeida, responsável pela prospecção dos eventos da comunidade em Porto Alegre, também cita que a EO realiza fóruns, com aproximadamente 4 horas de duração reunindo grupo de empreendedores, que através de uma metodologia própria abordam pontos positivos, negativos e troca de experiências valiosas para a boa condução dos negócios.



O Capítulo Porto Alegre, Gabriel Barbosa, acompanhado por João Lopes de Almeida e Vanessa Martini, responsável pela área de comunicação da comunidade, estiveram visitando a sede do Jornal do Comércio na sexta-feira, dia 13 de dezembro. Na oportunidade, os empresários foram recebidos pelo diretor-presidente, Giovanni Jarros Tumelero.