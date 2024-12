Dólar salta a R$ 6,16 com cautela fiscal e no exterior

O dólar já abriu estressado na manhã desta terça-feira (17), e superou os R$ 6,16 no mercado à vista, explicitando falta de liquidez, que pode chamar leilão extraordinário de dólar do Banco Central. Os juros futuros saltam também.A descrença sobre o controle das contas públicas, aumento de remessas de empresas e fundos ao exterior em dezembro, ecos de fala de Donald Trump sobre tarifas ao Brasil e alta dos juros dos Treasuries e de títulos europeus, como Gilts britânico e Bund alemão, são os principais catalisadores da demanda cambial defensiva.Mudanças na regra do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no pacote fiscal e o dólar mais forte ante outras moedas emergentes e ligadas a commodities amparam a cautela nos juros também. O leilão do Tesouro de LTN e NTN-F (11h) não deve adicionar volatilidade uma vez que os lotes, de 50 mil, já foram divulgados na semana passada para conter a volatilidade do mercado.A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) tem efeito limitado na precificação dos juros futuros, uma vez que veio em linha com o comunicado da semana passada, mantendo o tom mais duro.A ata informa que a magnitude da deterioração de curto e médio prazo do cenário de inflação exigia uma postura mais tempestiva para manter o firme compromisso de convergência da inflação à meta. Os integrantes da diretoria do Banco Central também debateram que os "vários riscos se materializaram", tornando o cenário mais adverso, mas menos incerto, e permitindo maior visibilidade para que o Comitê oferecesse uma indicação de como antevia as próximas decisões. O documento reforçou que a decisão da semana passada de elevar a Selic de 11,25% para 12,25% foi unânime, assim como a comunicação de que, em se confirmando o cenário esperado, antevê ajuste de mesma magnitude nas próximas duas reuniões.O IGP-M arrefeceu a 0,99% na segunda prévia de dezembro, após registrar alta de 1,11% em igual leitura de novembro.O IPC-Fipe, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,76% na segunda quadrissemana de dezembro, em desaceleração após o acréscimo de 0,98% observado na primeira quadrissemana deste mês.Às 9h22 desta terça, o dólar à vista subia 0,80%, a R$ 6,1484. O dólar para janeiro recuava 0,09%, a R$ 6,1530.