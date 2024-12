Empresas de transportadores de cargas e logística fazem campanha de valorização do setor

A Campanha Tudo Gira Sobre Rodas foi lançada nesta segunda-feira (16) pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), com o objetivo de mostrar a relevância do setor e aproximação com os consumidores. "No material de divulgação da campanha, as pessoas poderão ver importantes cargas que são transportadas pelas estradas do Brasil, que vão de calçados, produtos eletrônicos, hortifrutigranjeiros e medicamentos, entre outros.

“Quando o cidadão cruza por um dos 51,6 mil caminhões e 37,5 implementos pertencentes às mais de 10 mil transportadoras ativas no Rio Grande do Sul vai estar acompanhando a movimentação da carga de diferentes setores da economia de nosso Estado”, informa o empresário Delmar Albarello, que toma posse como presidente do sindicato no dia 1º de janeiro de 2025. Segundo ele, existem desafios para serem enfrentados na nova gestão.



O empresário destaca que a atividade é essencial no cotidiano das pessoas. "O transporte de cargas responde por 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e pode empregar cinco pessoas por caminhão, sendo dois diretos e três indiretos.

Setor busca o reconhecimento como gerador econômico

“Precisamos buscar o reconhecimento de tudo que fazemos para movimentar a economia gaúcha e fazer com que cada cidadão enxergue o transporte de alimentos, medicamentos e sonhos em cada caminhão que passa nas estradas. Para nossos associados, precisamos buscar cada vez mais a capacitação de cada empresa em prol da maior produtividade e das organizações”, comenta Albarello.



Para o futuro presidente, há que incentivar um atrativo de empregabilidade que chame a atenção de jovens motoristas, pois a idade média dos motoristas é de 55 anos no Rio Grande do Sul. Junto com isso, conforme trazer a segunda geração dos proprietários para a gestão das empresas, formando novas lideranças.



O atual presidente do Setcergs, Sérgio Gabardo, entende que não apenas a sociedade, mas os poderes públicos federal, estadual e municipal precisam ter o mesmo entendimento de respeito a todos os transportadores de cargas e profissionais do setor, que precisam se preocupar com todos os detalhes e preparos para colocarmos um caminhão na rua “Somos um setor que movimenta toda a cadeia produtiva brasileira e mantém a vitalidade de tudo que circula sobre rodas nas cidades e estradas do Brasil", afirmou.