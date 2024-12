Federasul projeta que RS crescerá mais do que o Brasil em 2025

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) apresentou nesta quinta-feira (12) suas perspectivas para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil para 2025. O cenário será bastante desafiador, com alta dos juros no País e um novo governo Donald Trump nos Estados Unidos."Assim como em 2024, em 2025 a previsão de PIB para o Rio Grande do Sul é maior do que em nível nacional, de 3,21% contra 2,47%”, destaca Fernando Marchet, vice-presidente e coordenador do Núcleo de Economia da Federasul.O panorama futuro mostra um cenário mais positivo no Estado do que no Brasil, mesmo que o Rio Grande do Sul tenha de viver com os efeitos secundários de um ambiente macroeconômico nacional. A percepção é de que a economia vem crescendo bem, mas com um descuido muito grande na questão fiscal.Nesse sentido, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, defendeu uma maior geração de riquezas no Rio Grande do Sul. "É assim que podemos solucionar problemas sociais e ambientais. Não tem outra forma, temos de melhorar o ambiente de negócios."Em relação à conjuntura nacional, o ambiente global, no mundo atual, precisa ser levado em conta. "O resumo é que, grande parte do que se espera nos Estados Unidos são ações para que a economia cresça, que tendem a ter um certo efeito inflacionário, com uma taxa de juros mais elevada, o que causa um efeito mundial", argumenta Marchet.