Inusitado: restaurante de Porto Alegre serve ceia natalina à la carte mesmo sem ser Natal

Um famoso empreendimento da Zona Sul incorporou a opção no cardápio à la carte.



Quem traz a novidade ao público é o Armazém Machry, no bairro Tristeza valores entre R$ 62,00 e R$ 69,00. Não é mais preciso esperar pelo dia de Natal para comer uma tradicional ceia natalina, com peru, lombo, sarrabulho e arroz com passas de uvas, em Porto Alegre.Quem traz a novidade ao público é o, que conta com loja, cafeteria e restaurante. O menu é composto por quatro variedades de ceias, que vêm servidas em um prato, com

Entre elas, estão a Sinfonia Natalina (com lâminas de chester), a Maminha Festiva, o Lombo Imperial e o Bacalhau com Batatas. Um purê de maçã acompanha alguns dos pedidos e dá um toque especial ao almoço, que é servido diariamente até o fim do mês.