Grupo Panvel implementa SAP S/4HANA, em parceria com a Fusion/SAP

O Grupo Panvel, responsável pela rede de farmácias, pela Dimed Distribuidora e pelo laboratório Lifar, celebra um importante marco com a implementação do Go Live ERP SAP S/4HANA, uma ferramenta tecnológica robusta que trará maior eficiência para a estrutura de governança nos serviços de Back Office da companhia. A introdução do sistema foi conduzida pela Fusion Consultoria por nove meses, tempo recorde para projetos dessa magnitude e complexidade.

Durante o período de instalação da plataforma, as equipes passaram pela adequação de processos, mudanças organizacionais e integração de soluções, desafios típicos nas implementações de novos sistemas. No entanto, momentos de grande adversidade em meio a enchente que atingiu o estado do Rio Grande do Sul forçaram o time a deixar a sede da Panvel, diretamente afetada, em Eldorado do Sul. Diante das dificuldades e a realocação para outro local em Porto Alegre, o comprometimento e resiliência de todos os envolvidos fizeram a diferença.

A parceria entre o Grupo Panvel e a Fusion Consultoria foi essencial para superar todos esses obstáculos, permitindo que a empresa continuasse a trabalhar no Projeto sem grandes interrupções e alcançasse o sucesso na entrega. Com a implementação do SAP S/4HANA a Panvel avança estrategicamente no mercado, otimizando seus processos, respondendo de forma ágil às demandas do mercado com compliance e segurança de dados.

"O Grupo Panvel está sempre atento às inovações tecnológicas e acredita que a implementação deste sistema trará diversos benefícios, como uma auditoria mais eficiente, a possibilidade de integração com chatbots e muitas outras oportunidades a serem exploradas, impactando positivamente o futuro da companhia," comenta Alexandre Arnold, Diretor de TI e Inovação.

"A adoção do SAP por uma empresa demonstra um forte compromisso com a inovação e a otimização de processos de negócios. Reconhecido como o sistema de gestão empresarial mais seguro do mercado, o SAP oferece informações gerenciais em tempo real, permitindo decisões rápidas e estratégicas", conta Márcia Candiago, Gerente Comercial de Expansão na Fusion Consultoria.

Este marco reafirma a capacidade do Grupo Panvel e da Fusion Consultoria de se reinventarem e inovarem, mesmo em cenários desafiadores, destacando a força e o comprometimento de suas equipes na busca incessante pela excelência.