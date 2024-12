Fenim Fashion Gramado chega à 30 ª edição

Uma das maiores feiras da indústria de moda levará para a serra gaúcha as tendências em confecções de 28 a 30 de janeiro de 2025. Com expositores de todo o Brasil, a Fenim Fashion Gramado apresenta novas tecnologias para o varejo nacional e vários talks com personalidades de referência no mercado da moda no Serra Park.

Com 59 edições realizadas no País, em mais de 40 anos de existência, o evento é dirigida principalmente aos lojistas em compras, que vão poder conferir as novidades em moda feminina, masculina, infantil, jeanswear, streetwear, aviamentos, fitness e acessórios.

A edição deste ano terá um espaço maior que a anterior e a expectativa é de receber em torno de 20 mil visitantes lojistas de todos o país e do exterior, apresentando mais de 800 marcas e grifes. "A Fenim Fashion se consolida como a maior feira da indústria da moda e confecção do País. É uma feira diferenciada, que acontece todos os anos, mesmo durante a pandemia não deixamos de fazer, e apesar de todo o sofrimento causado pelas enchentes este ano aqui no Rio Grande do Sul, conseguimos dar a virada. Cada vez mais alimentando o turismo empresarial, onde os lojistas visitantes irão sentir e usufruir os benefícios de estar em Gramado,” relata Julio Viana, diretor da Fenim.

Entre as marcas confirmadas para esta edição estão: Ana Gonçalves, Anany, Ana Rosa, Aza Textil, Balboa Importadora, Beijamor, Bilu New, Blue Bay, Caution jeans, Clajan Malhas, Crocker, Declari, Di Bom Gosto Tricot, Disparate, Dimatex, Dixie Jeans, Eagle Rock, Empório B, Europa, Fasolo, Freelook, Gangster, Grupo Farroupilha, Hansez, Janamour, Jezzian, Kla Plus Size, Limite Urbano, Le Souk, Local Ative Girls, Local Division, Local Girls, Local Jeans, Local Sports, Makro Central, M Brilhante, MDF, Mercovendas, Maralinda, Misshamna, Mix Moda, Mooncity, Mochinr Moda, Nina Morena, Ona, Olho Fatal, Overcore, Overcore Girls, Pellini, Peregrino, Premier Tricot, Pollen Moda, Queens, Rocka, Rock & Soda, Rool Tecidos, Safira Classic, Safira Fashion, Sea Surf, Shantou, Susan Zheng, The Style Box,Vanton, Victory Eagle, Vironda, VLC, Zaferano, Zappo, Zune, Zune Brands, e outras.