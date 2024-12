Destaques Renováveis 2024 do Sindienergia-RS homenageia 15 lideranças

A premiação Destaques Renováveis 2024, promovida pelo Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), contemplou na sua atual edição 15 lideranças empresariais e governamentais por suas contribuições à inovação e à sustentabilidade ambiental na reconstrução do Estado. A cerimônia de entrega das distinções ocorreu nesta terça-feira (10), na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Alguns premiados receberam a distinção pessoalmente, outros mandaram representantes.

Em seu discurso, a presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal, ressaltou que se trata de um momento único para o Rio Grande do Sul. “Em apenas um ano, enfrentamos três enchentes devastadoras, incluindo a maior já registrada em nossa história”, lembrou.

Segundo ela, o Estado vai se erguer para ser mais forte, mais preparado, mais visionário. Ela citou três eixos dessa reconstrução baseada em temas como educação, inovação sustentável e segurança energética.

Ainda durante o evento, Daniela também anunciou três novas ações do Sindienergia-RS, a criação da Diretoria de Hidrogênio Verde, o lançamento do Comitê de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e a formação do Instituto Sindienergia-RS de Inovação Sustentável, que, de acordo com a dirigente, será um marco na educação para a descarbonização. Esse centro terá início em 2025, com projetos voltados para crianças, disseminando a cultura das energias renováveis de maneira acessível e inclusiva.



Agraciados com o prêmio:



Premiação - Empresa/Entidade



Ações de Reconstrução do Estado - Governador - Eduardo Leite.



Representante do Executivo - Sedec - Secretário Ernani Polo.



Representante do Legislativo - Senado - Senador Luis Carlos Heinze.



ESG - CMPC – diretor Antonio Lacerda.



Inovação - Randon – Presidente Daniel Randon.



Federação - Federasul – Presidente Rodrigo Sousa Costa.



Comunicação com a Sociedade - Rádio Guaíba - Lasier Martins.



Relações Internacionais - Consulado Holanda – Consul da Holanda Caspar van Rijnbach.



Entidades - Instituto Cultural Floresta – Leonardo Fração.



Representante das Empresas - Scala Data Centers – Marcos Vinícius Peigo.



Representante Indústria - Nordex -Victor Equisoain.



Educação - Suepro - Superintendente Tomás Marques Collier.



Colaborador - Sindienergia-RS - Alessandra Guarda.



Destaque Renovável Público do ano - BRDE - Presidente Ranolfo Vieira.



Destaque Renovável Privado do ano - CRVR - Roberto Faria.



Fonte: Sindienergia-RS.