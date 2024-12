Insights de inovação, comunicação e empreendedorismo pontuam última edição do ano do Menu POA

Ao final de um ano especialmente desafiador para os gaúchos, o tema escolhido para a última edição do Menu POA de 2024, realizado nesta terça-feira (10), foi “Por onde começar?”. Para abordar um assunto tão abrangente, a Associação Comercial de Porto Alegre convidou dos nomes expressivos do empreendedorismo de inovação no Rio Grande do Sul: o diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, e o publicitário Zeca Honorato.