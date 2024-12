GIC Brasil amplia expansão no setor varejista da América Latina

Especializada em automação para prevenção de perdas no varejo alimentício, a GIC Brasil se consolida no mercado latino-americano. Além de fortalecer a atuação no Panamá e Colômbia, a empresa mira novos mercados, como a República Dominicana, Porto Rico e Costa Rica, impulsionada pelo crescimento do consumo e da classe média na região.

De acordo com Ivan Fernandes, CEO da companhia, esse movimento não só diversifica o portfólio de clientes, mas também permite à empresa agregar valor e aumentar sua competitividade em uma região com desafios específicos, como a redução de perdas e a otimização de estoques. “A internacionalização permite à GIC capitalizar oportunidades de crescimento e inovação em diferentes mercados, desenvolvendo soluções adaptadas às necessidades regionais e criando parcerias locais estratégicas que ampliam a eficácia de suas operações”.

Parte desse movimento inclui parcerias estratégicas com associações locais, como a Organização Nacional de Empresas Comerciais (ONEC) na República Dominicana e a Câmara de Comércio da Costa Rica, com o objetivo de fortalecer laços e oferecer soluções inovadoras ao setor varejista dessas regiões.

Além disso, a companhia firmou uma parceria com o Mercado de Alimentos de Porto Rico (MIDA) para fortalecer o varejo local. Na ocasião, as duas organizações definiram um plano para aumentar a eficiência operacional e reduzir perdas no varejo de Porto Rico. A parceria busca também fornecer dados em tempo real para a gestão de supermercados por meio da solução RUB, um sistema que automatiza processos e garante o abastecimento contínuo das prateleiras

O setor varejista na América Latina enfrenta desafios recorrentes, como perdas de vendas, problemas de estoque e ineficiências na cadeia de suprimentos, muitos deles derivados de processos manuais não monitorados. "Nossas soluções automatizadas ajudam a transformar essas operações. O RUB, por exemplo, automatiza tarefas manuais e mantém as prateleiras sempre abastecidas, impactando diretamente nas vendas e na satisfação do consumidor", acrescenta Irineu Fernandes, sócio-fundador da GIC Brasil e está à frente da expansão Latam.