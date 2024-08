Empresas de automação apresentam novidades no Brasil em Código

É indiscutível a relevância da automação para o desenvolvimento econômico global. Nessa esteira, tecnologias como o código de barras revolucionaram a relação entre indústria, meios de consumo, serviços e consumidores. Recentemente, o QR Code potencializou a interação dos atores envolvidos nesta cadeia, ampliando a precisão na captação de dados e possibilitando uma maior assertividade nos negócios. Dentro dessas possibilidades, as inovações não cessam e são cada vez mais rápidas. Para permitir a troca de experiências entre as principais empresas do ramo, o Brasil em Código deste ano, trouxe a discussão sobre o cenário da intensa transformação do que já é considerada a quinta revolução industrial. O evento ocorre nesta quinta-feira (8), em São Paulo.

Na avaliação de João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, a grande mudança proporcionada pelo código bidimensional (2D) permite a captação de um número ainda maior de informações, trazendo garantias importantes, tanto para o produtor quanto para o vendedor e o cliente final. "Esse é um processo global, que já começou no Brasil no início do ano passado e eu acredito que em três ou quatro anos a grande maioria dos produtos já estarão cadastrados dentro deste formato", completa o dirigente da principal promotora do evento.



Entre as novidades, a Nextop apresenta o carrinho inteligente. Segundo a responsável pela pré-venda da marca, Bárbara Pasquini, o produto desenvolvido especialmente para o e-commerce é um dos mais procurados pelos visitantes. "Ele permite que até três pedidos simultâneos sejam separados, reduzindo a necessidade de mão de obra, garantido maior assertividade nos pedidos e evitando perdas."



A Moki, especializada em soluções SaaS (Software como Serviço), exibiu uma plataforma que utiliza inteligência artificial e tecnologia de realidade aumentada, que incorporada ao aplicativo desenvolvido pela companhia, melhora a eficiência operacional e a leitura dos códigos de barras e QR codes em até 70%. "Hoje, o funcionário usa um coletor de código de barras e escaneia cada item separadamente, que, na sequência, tem seu valor conferido manualmente em uma tabela impressa. Com a Moki Smart Scan, basta passar a câmera do celular pelos produtos na prateleira que o aplicativo faz a comparação com o preço registrado no caixa em tempo real. Sinalizando em verde os itens corretos e em vermelho os que apresentarem divergências", explica o CEO da empresa, Guilherme Werneck, CEO da Moki.

Na área da segurança, a Green Retail Solutions aposta no Smart Retail (Sistema de Suporte à Decisão). Voltada ao varejista, a ferramenta dá acesso, a partir de um dashboard, a uma série de Business Intelligences, que ajudam a tomada de decisão com base em um grande volume de dados gerados por câmeras estrategicamente posicionadas na loja.



O evento ainda conta com quatro palcos com palestras simultâneos. O keynote speaker para essa ocasião será Toni Nadal – treinador do tenista campeão Rafael Nadal –, que virá para relatar suas experiências e perspectivas sobre gestão da adversidade, ação, simplicidade, autoexigência, respeito, compromisso, melhoria constante e a importância de não sobrevalorizar os sucessos nem magnificar as derrotas.

Nadal traz aos participantes a mentalidade vencedora dos esportes a ser aplicada ao universo dos negócios. Além dele, também passam nomes como Luciana Pellegrino, diretora executiva da Associação Brasileira de Embalagem; Oliver de Paula, superintendente da B3; Maria Isabel Miranda, diretora executiva do Grupo Boticário; Maggie Aquino, diretora de operações de e-commerce do Grupo Carrefour Brasil; Marc Tawil, top voice no Linkedin; André Felicíssimo, presidente da Procter&Gamble; Eduardo Terra, fundador da BTR Retail e embaixador da GS1 no Brasil; Alexandre Maeoka, CEO das Farmácias Nissei; e Andrey Lucas Macedo Corrêa, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.