Gramado Parks oferece mais de 150 oportunidades de trabalho

Preparando-se para a temporada de verão, a Gramado Parks está com mais de mais de 150 vagas de trabalho abertas. Além disso, oferece aprimoramento profissional aos funcionários por meio da Escola de Gastronomia Gramado Parks.

Com a proposta de abordar temas em três grandes eixos — Institucional, Técnico e Comportamental —, os treinamentos são planejados de acordo com os diferentes cargos da estrutura de gastronomia. O conteúdo é ministrado por instrutores da equipe interna do Grupo, profissionais com vasta experiência e reconhecimento nacional e internacional.

Em outubro, foi dado o pontapé inicial com o módulo "Introdução ao Mundo do Sommelier", uma combinação de aulas online e práticas presenciais voltadas para os profissionais de salão. Cerca de 50 colaboradores participaram desta etapa, que abordou temas como avaliação sensorial, harmonização e técnicas de serviço de vinhos.



Com 20 módulos planejados, a Escola de Gastronomia busca não apenas o desenvolvimento dos colaboradores, mas também fortalecer a reputação da Gramado Parks como referência em excelência gastronômica, encantando clientes e fortalecendo laços com a comunidade. Enquanto a Escola avança com novas turmas e módulos, a Gramado Parks também está em busca de novos talentos.

Atualmente, a empresa conta com mais de 150 vagas abertas para diversas áreas, incluindo gastronomia (cozinheiro, auxiliar de cozinha, garçom e atendimento), parques (atendimento geral e cozinha) e multipropriedade (consultores e fechadores de salas de vendas). Além de salário compatível com o mercado, os colaboradores têm benefícios como refeição, transporte, plano de saúde e a oportunidade de integrar um grupo em expansão que é referência em hotelaria e entretenimento no Brasil.



Interessados podem enviar currículo para recrutamento.gra@gramadoparks.com e fazer parte de uma empresa que aposta no desenvolvimento das pessoas como diferencial competitivo. A Gramado Parks segue mostrando que capacitar talentos não é apenas uma solução para os desafios do mercado de trabalho, mas um compromisso com a transformação e excelência em cada experiência proporcionada.