Salão ARP 2024 premia os destaques da comunicação gaúcha

Em uma edição marcada pelo recorde de cases inscritos, o tradicional troféu Estrela do Salão ARP 2024 foi entregue nesta quinta-feira, 5, na Casa NTX, às empresas e profissionais de publicidade e propaganda que mais se destacaram no ano. Realizado pela Associação Riograndense de Propaganda (ARP), o evento contou com a presença de mais de 700 pessoas em uma noite de muita celebração.

Prêmio máximo da noite, a distinção de Empresário ou Dirigente de Comunicação do Ano foi entregue para o sócio-diretor do Grupo Imobi, Ricardo Silveira. Além disso, a HOC levou novamente a estrela de Agência do Ano, assim como a Eletromidia, que foi, mais uma vez, a ganhadora do Veículo do Ano. Já o Banrisul foi escolhido a Marca do Ano.



Para o presidente da ARP, Fernando Silveira, um dos motivos para a ampliação da credibilidade da disputa está na avaliação de uma comissão julgadora formada por mais de 70 jurados de fora do Estado. “Além de contarmos com nomes expressivos do segmento em nível nacional, o fato de não haver proximidade entre quem avalia e quem produz traz uma transparência maior para as escolhas dos vencedores”, explica o dirigente. Neste ano, a instituição revisitou e reorganizou todas as categorias, reduzindo e até aumentando a escolha pelo júri técnico.



Ao todo, foram inscritos 411 trabalhos - um número 71% maior na comparação com o ano anterior -, e teve como tema “A Estrela do Rio Grande”. A intenção foi celebrar a força e a resiliência do povo gaúcho ao enfrentar uma das maiores tragédias climáticas da história do Estado em maio.



Nesse sentido, a disputa deste ano contou com duas novas categorias relacionadas às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio: o Bravos RS e o projeto Fênix. O Prêmio Bravos RS destacou as iniciativas concebidas e realizadas a partir das enchentes, com o objetivo de passar pela crise, ajudar, apoiar, doar e/ou viabilizar a reconstrução do RS. O vencedor foi o projeto Voltar a Sonhar.



Já o Projeto Fênix, uma iniciativa conduzida pela ARP junto a profissionais voluntários do mercado de comunicação, promoveu atividades como mentoria, individual e coletiva, e oficinas virtuais sobre negócios de sucesso, marketing, diagnóstico de marca, redes sociais e métricas, além de entrega criativa e de design para empresas atingidas pelas enchentes. O vencedor nessa categoria especial foi o trabalho desenvolvido para o Preto´s Bar.





Conheça os vencedores das 24 categorias do Salão ARP 2024





VENCEDORES – SALÃO ARP 2024





RECONHECIMENTO ARP



- Michel Couto



RECONHECIMENTO ARP



- Francisco Santos



PRÊMIO LAIRSON KUNZLER



- Jayme Sirotsky





EMPRESÁRIO(A) OU DIRIGENTE DE COMUNICAÇÃO DO ANO



- Ricardo Silveira (Imobi)



AGÊNCIA DO ANO



- HOC



EMPRESA DE TECNOLOGIA DO ANO



- ImobiAds



MARCA DO ANO



- Banrisul



VEÍCULO DO ANO



- Eletromidia



SERVIÇO DE CONTEÚDO DIGITAL



- Pulso Creators



PRODUÇÃO DE ÁUDIO



- Clamp.Music





PRODUÇÃO ELETRÔNICA E/OU DIGITAL



- Estúdio Aluisio





PRODUÇÃO DIGITAL E/OU ANIMAÇÃO



- Pé Grande





SERVIÇOS ESPECIALIZADOS



- Brazo Midia





PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO OU REPRESENTANTE DE VEÍCULO



- Daniela Sulzbach (Imobi)



PROFISSIONAL DE MARKETING DO ANO



- Vannice Ramos (Banrisul)





YOUNG DO ANO



- Rodrigo Oliveira (DZ Estúdio)







ESTUDANTE DO ANO (ARP ACADEMY)



- Felipe Pyhus Julius (PUCRS)







PROFESSOR(A) DO ANO



- Marcelo Aimi (ESPM)



PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DO ANO





- Graziela Kellermann (Escala)



PROFISSIONAL DE MÍDIA DO ANO



- Karla Barbosa (HOC)





PROFISSIONAL DE PLANEJAMENTO DO ANO



- Juliana Luderitz (HOC)





PROFISSIONAL DE PRODUÇÃO DO ANO



- Monique Sabater (Matriz)



REDATOR(A) DO ANO:



- Cauã Teixeira (HOC)





DIRETOR(A) DE ARTE O ANO



- Thomas Bauer (HOC)





DIRETOR(A) DE CRIAÇÃO DO ANO



- Marlon Abrahão (HOC)





PROJETO FÊNIX



- Preto's Bar





PRÊMIO BRAVOS RS



- Voltar a Sonhar