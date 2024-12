Prazo para pagamento de dívidas de MEIs é prorrogado

Os MEIs (Microempreendedores Individuais), MEs (Microempresas) e EPPs (Empresas de Pequeno Porte) têm até 31 de janeiro de 2025 para pagar a primeira parcela dos débitos e evitar a exclusão do Simples Nacional. O prazo anterior era até 31 de dezembro, mas foi prorrogado pela Receita Federal. No final de setembro, a Receita enviou notificações para que os optantes do Simples Nacional regularizassem sua situação. Segundo a legislação, os empresários beneficiados por esse regime tributário não podem ter débitos tributários, previdenciários ou de qualquer natureza com o poder público federal, estadual e municipal.

De acordo com Sandra Fiorentini, consultora de negócios do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo), a Receita Federal não tem frequência fixa para enviar os Termos de Exclusão do Simples Nacional. A emissão depende do valor da dívida, tempo de inadimplência, quantidade de pendências e campanhas de regularização. O envio é feito sempre no quarto trimestre do ano. Em 2024, foram cerca de 1,1 milhão de MEIs e 745 mil MEs e EPPs notificadas. Segundo a Receita, as dívidas somam R$ 26,7 bilhões no total.

Como posso acessar os débitos?

Os Termos de Exclusão e os Relatório de Pendências foram enviados entre 30 de setembro e 4 de outubro para a DTE-SN (Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional), a caixa postal eletrônica de quem recolhe impostos pelo Simples. O acesso pode ser feito de duas maneiras. Optando-se pelo Portal Simples Nacional, deve-se selecionar no portal a opção "Comunicações", "Domicílio Tributário" e depois inserir o código de acesso. Em seguida, é só clicar nos links disponíveis para visualizar e salvar documentos como o Termo de Exclusão e o Relatório de Pendências. Também é possível encontrar essas informações no Portal do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), que pode ser acessado no site da Receita Federal. Após ingressar no site, é preciso ir no menu "Canais de Atendimento", selecionar "Portal e-CAC" e clicar em "Acessar o e-CAC", podendo usar o acesso gov.br com certificado digital ou CPF/senha, sendo necessário alterar o perfil para Responsável ou Procurador do CNPJ se o acesso for como Pessoa Física

Como funciona a contagem do prazo?

O contribuinte tem 30 dias para regularizar débitos do Relatório de Pendências após a ciência do Termo de Exclusão para não ser excluído do Simples Nacional. A ciência do Termo de Exclusão ocorre no dia da consulta ao termo no DTE-SN ou no primeiro dia útil seguinte se a consulta for em dia não útil. Se não houver consulta, a ciência é presumida no 45º dia. O prazo de 45 dias é corrido e, se terminar em dia não útil, a ciência ocorre no próximo dia útil.

Para o pagamento da dívida, o prazo vai até 31 de janeiro de 2025. Caso a situação do empresário não seja regularizada até lá, a exclusão do Simples Nacional será efetivada. Os valores podem ser renegociados, com descontos de até 100% nos juros, parcelamento em 133 vezes e redução da parcela inicial.

Quem pode optar pelo Simples?

Podem optar pelo regime especial as MEs com receita bruta anual até R$ 360.000, as EPPs com receita entre R$ 360.000 e R$ 4,8 milhões, e os MEIs com receita até R$ 81.000. "O maior benefício é a simplificação da carga tributária. Em vez de lidar com diversos impostos e obrigações acessórias, o empresário concentra-se em seu negócio", diz Sandra.