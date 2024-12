Descontos do IPVA 2025 podem chegar ao valor recorde de R$ 315 milhões

De um total de mais de 7,7 milhões de veículos atualmente registrados no Rio Grande do Sul, 47,5% da frota está isenta de pagar o IPVA 2025. Já os 52,5% tributáveis podem ter redução cumulativa de 28,13%, somando um montante recorde de R$ 315 milhões em descontos. Durante a divulgação do calendário de pagamentos para o ano que vem, na manhã desta terça-feira (3), em Porto Alegre, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) afirmou esperar arrecadar R$ 5,6 bilhões brutos, a ser repartido com o município do licenciamento do veículo.

O prazo será aberto a partir do próximo dia 11 de dezembro. Para conseguir o abatimento máximo, os proprietários de veículos emplacados no Estado que saldarem o valor total até o dia 30 do mês terão desconto de 6% que incorrerá na variação da UPF/RS (que, pelos índices inflacionários, deve ficar em 4,63%), gerando uma redução potencial de 10,63%.

Porém, as vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de Bom Motorista (condutores sem multas) e Bom Cidadão (desconto para proprietários de veículos inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha que incluem CPF nos cupons de compras). Quem saldar até março tem a chance de acumular descontos máximos de 24,80% (janeiro), 22,40% (fevereiro) e 20,80% (março).

Ainda é possível optar pelo parcelamento em seis vezes, sem juros ao contribuinte que aderir até 31 de janeiro. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente.

Independentemente da forma, os pagamentos podem ser feitos pelo Banrisul, Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil, Sicoob, Caixa Econômica Federal ou por Pix (por QR Code em mais de 760 instituições).

DESCONTOS

Bom Motorista

Os descontos para bons motoristas estão mantidos e variam em três faixas conforme o período sem infrações cometidas no trânsito. Para os condutores que não tiveram registro de infrações nos sistemas de informações do Estado no período entre 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2024 (três anos), a redução será de 15%. Já quem não teve multa depois de 1º de novembro de 2022 (dois anos) recebe desconto de 10% e, depois de 1º de novembro de 2023 (um ano), tem direito a um benefício de 5%.

Bom Cidadão (NFG)

Também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo Bom Cidadão resulta da participação do contribuinte (pessoa física) no Programa da Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e a solicitação de notas com CPF na hora da compra.

O desconto máximo de 5% será para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para o contribuinte que somar entre 51 a 99 documentos fiscais devidamente registrados. Ao todo, 37% da frota tributável terá direito ao benefício.

Antecipação

De 11 a 30/12/2024: até 28,13%

Até 31/01/2025: até 24,89%

Até 28/02/2025: até 22,40%

Até 31/03/2025: até 20,80%