Rio Grande do Sul deve registrar a venda de 195 mil veículos novos em 2024

O Rio Grande do Sul deverá registrar a venda de 195 mil veículos novos em 2024 - o número é equivalente ao melhor ano de comercialização que foi atingido em 2019, antes da pandemia de Covid-19, quando foram vendidos 196 mil veículos no Estado. Os dados foram apresentados pelo presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv/Fenabrave-RS), Jefferson Fürstenau, durante reunião-almoço nesta quinta-feira (5) que tratou sobre o desempenho do setor automotivo em 2024 no Estado.

"O mercado de automóveis no Brasil está com um crescimento de na ordem de 16% enquanto no Rio Grande do Sul é de 18%. Esse resultado não acontecia nos últimos sete anos. É a primeira vez nos últimos anos que o Estado tem um crescimento maior", destaca.

• LEIA MAIS: Vendas de carros elétricos crescem em 2024 no RS

Segundo levantamento do Sincodiv/RS, no mês de novembro, os emplacamentos totais caíram 13,46% em relação a outubro, reflexo dos dias úteis reduzidos de 23 para 19. Ainda assim, o mês apresentou alta de 19,17% na comparação com novembro de 2023. No acumulado do ano, o crescimento foi de 18,36%, com previsão de encerramento do ano com aumento de aproximadamente 17% e cerca de 195 mil unidades emplacadas incluindo todos os segmentos, autos, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. Conforme Fürstenau, outro ponto positivo é a posição de venda de automóveis comerciais leves e caminhões que surpreenderam no Estado.

"Ao analisar as vendas por dia útil, todos os segmentos, com exceção de caminhões e motocicletas, registraram índices positivos. Além disso, o acumulado de 2024 confirma o crescimento em relação a 2023, indicando uma retomada consistente do setor automotivo no Estado", comenta.

Com relação aos automóveis e comerciais leves, as vendas diárias registraram uma alta de 5,8% em novembro comparado a outubro. O crescimento é significativo em relação a novembro de 2023 de 25,5% e no acumulado do ano de 20,6%. De acordo com Fürstenau, o crédito continua a impulsionar o segmento, com projeções de fechar o ano com mais de 130 mil unidades emplacadas no Rio Grande do Sul. Os carros híbridos e híbridos Plug-in tiveram um crescimento em todas as comparações, impulsionado pelo avanço tecnológico e maior oferta de produtos nacionais e importados. Apesar da queda em novembro devido aos dias úteis reduzidos, o segmento de elétricos registrou crescimento expressivo na comparação com novembro de 2023 e no acumulado do ano. Ainda assim, o volume total permanece baixo.

Conforme o presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS, o segmento de caminhões registraram queda mais acentuada em novembro de 20,7%, mas mantêm crescimento no acumulado de 2024 (+18,07%). "O agronegócio, mineração, construção civil e infraestrutura seguem como pilares do setor", destaca. Os ônibus apresentaram crescimento significativo em novembro se comparado a outubro (+16,54%) e na comparação com novembro de 2023 (+66,29%). O programa Caminho da Escola tem sido um dos principais motores de recuperação do segmento.

Sobre os implementos rodoviários, o sindicato registrou queda em novembro se comparado a outubro (-16,42%), reflexo dos dias úteis reduzidos. O segmento segue em alta no acumulado do ano (+17,57%), com frotistas aumentando as aquisições de caminhões e implementos. Sobre motocicletas, o impacto

Impactadas pela redução dos dias úteis e pela queda na produção de algumas marcas, novembro registrou queda de 19,29% em relação a outubro. Apesar disso, o acumulado do ano apresenta alta de 10,99%, impulsionado pelo uso crescente em serviços de entrega e substituição de automóveis, com forte apoio dos consórcios.

Já em relação às máquinas agrícolas, existe a projeção de queda de 25% em 2024, devido às altas taxas de juros, seca, enchentes e queda nos preços das commodities. O segmento enfrenta retração significativa. Para o Fürstenau, mesmo com os desafios enfrentados em novembro, os resultados acumulados reforçam a recuperação do mercado automotivo no Rio Grande do Sul evidenciando um percentual de 2% acima do que o desempenho nacional.